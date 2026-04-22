Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo duplica el pozo y se juega por $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

La Justicia declaró la quiebra de SanCor

Tenía una deuda de 120 millones de dólares

La Justicia declaró la quiebra de SanCor
22 de Abril de 2026 | 11:05

Escuchar esta nota

La Justicia declaró la quiebra de la compañía láctea SanCor tras más de un año en concurso preventivo de acreedores y una deuda de 120 millones de dólares.

La resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich, llega después que la firma solicitara su propia quiebra ante la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

La firma láctea se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025. En aquel momento, al realizar la solicitud judicial, lo planteaba como una salida a la crisis asegurando que “esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”.

El dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. El escrito judicial detalló en cifras aproximadas que al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba 12.788 millones de pesos en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado, 6.349 millones de pesos de deuda impositiva y previsional, 3.380 millones de pesos en aportes a obras sociales y sindicatos adeudados, y 13.313 millones de pesos en deudas comerciales. A eso se suma el pasivo del concurso con deudas por más de 86 millones de dólares.

Ante este escenario, el juez dictó la quiebra al considerar que "la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”.

Más allá de la medida dictaminada, el magistrado dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial, al señalar que un cese total de la actividad “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.

LE PUEDE INTERESAR

Mar del Plata se posiciona como puerto clave para cruceros de lujo hacia la Antártida

LE PUEDE INTERESAR

Mar del Plata: buscan derogar ordenanza por predio cedido junto al Faro de la Memoria

La crisis de SanCor se desencadenó en 2017 y dio paso a un proceso de reestructuración que no logró revertir la situación sino que redujo su producción de 4 millones de litros diarios a menos de 500.000, cerró plantas pasando de 12 a 6 y achicó la cantidad de empleados de 4.000 a menos de mil trabajadores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios

Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
+ Leidas

Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones, hora y TV

Violenta entradera a un matrimonio de abogados en La Plata

En Estudiantes se avizoran cambios: ¿qué equipo tiene en mente el Cacique para Talleres?

Ascacibar y otra frase que hizo ruido en el Pincha

Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación

Le pusieron fecha a la Marcha Federal: el plan de lucha de los docentes que afecta las clases en la UNLP

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof

Cómo es el proyecto que propone que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde
Últimas noticias de Política y Economía

Tres Arroyos: familia denuncia quiebra tras litigio millonario con Walmart

Tandil: suspenden a dos agentes de Obras Sanitarias por presuntas irregularidades

Junín: concejales alertan por posible interrupción del Programa MESA

Junín lanzó el Club de Programadores para impulsar el ecosistema tecnológico
Deportes
Histórico reclamo y exigencia de Cambaceres a varios clubes para cobrar derechos de formación de siete jugadores
Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A
Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones, hora y TV
Zaniratto firmó la rescisión de su contrato con el Lobo
Dos rivales que no se enfrentan hace 80 años
Espectáculos
Luis Brandoni y "un último regalo": llegó a grabar y estará en 'Todo' y 'El encargado 4'
A los 77 años murió Nathalie Baye, actriz icónica del cine francés: la despedida de Emmanuel Macron
A los gritos: fuerte cruce en vivo entre Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan
Lucía Puenzo recordó a su papá con fotos de diferentes momentos que marcaron su vida, las imágenes
Andrea del Boca está trabajando en su biopic y afirmó que no omitirá ningún aspecto polémico de su vida 
Policiales
Agravó el estado del joven atacado por motochorros en La Plata: tiene sangrado cerebral y permanece internado
Denuncian deficiencias en la Escuela de Cadetes: ¿qué dijo el SPB?
Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación
“Nos manipularon”, Gianinna se quebró en el juicio por Maradona
Fernanda Callejón lloró al declarar contra su ex, el platense Ricky Diotto
Información General
Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse
Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla
Mar del Plata recibe a agrimensores de toda la provincia
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla