La Justicia declaró la quiebra de SanCor

La Justicia declaró la quiebra de la compañía láctea SanCor tras más de un año en concurso preventivo de acreedores y una deuda de 120 millones de dólares.

La resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich, llega después que la firma solicitara su propia quiebra ante la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

La firma láctea se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025. En aquel momento, al realizar la solicitud judicial, lo planteaba como una salida a la crisis asegurando que “esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”.

El dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. El escrito judicial detalló en cifras aproximadas que al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba 12.788 millones de pesos en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado, 6.349 millones de pesos de deuda impositiva y previsional, 3.380 millones de pesos en aportes a obras sociales y sindicatos adeudados, y 13.313 millones de pesos en deudas comerciales. A eso se suma el pasivo del concurso con deudas por más de 86 millones de dólares.

Ante este escenario, el juez dictó la quiebra al considerar que "la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”.

Más allá de la medida dictaminada, el magistrado dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial, al señalar que un cese total de la actividad “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.

La crisis de SanCor se desencadenó en 2017 y dio paso a un proceso de reestructuración que no logró revertir la situación sino que redujo su producción de 4 millones de litros diarios a menos de 500.000, cerró plantas pasando de 12 a 6 y achicó la cantidad de empleados de 4.000 a menos de mil trabajadores.