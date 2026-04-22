Juicio por la muerte de Maradona: Luque declarará mañana por cuarta vez

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El neurocirujano Leopoldo Luque volverá a declarar mañana en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, al tiempo que prestarán testimonio tres policías y un médico. Fuentes del caso informaron que el ex médico de confianza del astro argentino comparecerá por cuarta vez ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, por lo que continuará con su estrategia para referirse a su rol respecto a la salud de Diego.
En tanto, la comparecencia del psicólogo Carlos Díaz, que en un principio iba a realizarse este jueves, se postergó para el martes, según consignaron allegados a la defensa. Por otro lado, se prevé que pueda concurrir a los Tribunales de San Isidro Juan Carlos Pinto, el médico de la empresa +Vida que firmó el acta de defunción de Maradona y quien no tuvo la posibilidad de declarar anteriormente por la sorpresiva estrategia de Luque y la extensión del testimonio de Gianinna Maradona.
A su vez, acudirán el jefe del destacamento policial de Villa La Ñata, Lucas Farías; el encargado de Policía en zona norte, Lucas Rodrigo Borge; y el jefe de la Policía Científica, Cristian Méndez. El año pasado, Borge expresó que entró al dormitorio del “Diez” y lo halló cubierto con una sábana blanca, mientras que vestía un short deportivo y una remera negra: “Recuerdo que tenía la panza muy hinchada”.
Por su parte, Farías afirmó que concurrió a la vivienda de “Pelusa” luego de que le avisaran que el oriundo de Villa Fiorito sufrió una descompensación. El hombre opinó que el cuerpo de Maradona parecía un “bulto prominente”: “Ingresé al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe, que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado”.
En la audiencia del martes, Gianinna declaró durante seis horas, lloró, apuntó contra Luque, Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov y protagonizó cruces con el defensor Francisco Oneto. “No había aparatología médica, ni desfibrilador, tampoco una ambulancia. El baño estaba abajo más cerca de la entrada, tapiaron la ventana del playroom para que parezca una habitación. Fuimos con Jana y había olor a pis en la habitación”, enumeró sobre el domicilio del country San Andrés, que “no estaba acondicionado para una internación domiciliaria”. De acuerdo a su relato, el 25 de noviembre de 2020 cuando falleció el astro argentino, el cuerpo se encontraba “hinchado”, “tenía las manos deformadas” y “su panza parecía que explotaba”.
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