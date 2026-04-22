La actividad económica cayó 2,6% en febrero y anotó el peor resultado desde 2023

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La actividad económica anotó su peor caída desde diciembre del 2023 y retrocedió un 2,6% respecto de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Así, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) obtuvo la peor merma desde el último mes del 2023, cuando el índice consignó la misma caída del 2,6%.
En la medición interanual, la actividad económica cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025, quedando por detrás de septiembre del 2024 (-2,4%).
Con respecto al componente tendencia-ciclo, el mismo tuvo una variación positiva de 0,1%.
La disparidad entre los sectores sigue siendo un factor clave que explica la caída en el índice: mientras que el agro, la minería e intermediación financiera siguen con alzas por encima del EMAE, los rubros de la industria y el comercio no logran repuntar.
Según se detalla, ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). A contramano quedaron la Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%).
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En ese sentido, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que, a pesar de la caída en febrero, la tendencia es “subyacente” y argumentó que el 2026 contó con dos días hábiles menos que el 2025, además de haberse registrado un paro general.
El EMAE de cada sector en febrero de 2026
-Pesca: 14,8%.
-Explotación de minas y canteras: 9,9%.
-Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 8,4%.
-Intermediación financiera: 6%.
-Hoteles y restaurantes: 1%.
-Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 1%.
-Servicios sociales y de salud: 0,9%.
-Enseñanza: 0,1%.
-Transporte y comunicaciones: -0,3%.
-Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,5%.
-Construcción: -0,6%.
-Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,5%.
-Impuestos netos de subsidios: -4,2%.
-Electricidad, gas y agua: -6%.
-Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -7%.
-Industria manufacturera: -8,7%.
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