Escándalo en La Plata: una camioneta realizó maniobras peligrosas durante la maratón en la República de los Niños

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Un episodio de extrema imprudencia generó preocupación este domingo en Gonnet, cuando una camioneta protagonizó maniobras peligrosas en medio de la maratón que se desarrollaba en la República de los Niños, con la presencia de familias, corredores y menores.
El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el vehículo circula a alta velocidad dentro del predio, realizando movimientos bruscos y poniendo en riesgo a los participantes del evento deportivo, que se llevaba a cabo en ese mismo momento.
La situación generó indignación entre los presentes y en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la falta de control en un evento masivo y el peligro al que fueron expuestas las personas que participaban de la jornada.
Tras la difusión del video, la empresa propietaria del vehículo, Grupo Randazzo, emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para aclarar lo sucedido. Allí expresaron que el hecho ocurrió “tras la Maratón del Hospital de Niños” y remarcaron su postura frente a lo ocurrido.
Según se desprende de las placas difundidas por la firma, desde la empresa señalaron que el accionar registrado “no representa los valores” del grupo y que se trató de una conducta inapropiada. Además, indicaron que se inició una investigación interna para determinar responsabilidades y que se tomarán las medidas correspondientes.
En ese sentido, también manifestaron su compromiso con la seguridad y buscaron despegar a la compañía del comportamiento del conductor, al tiempo que repudiaron lo ocurrido en el predio de Gonnet.
El episodio vuelve a poner en foco la necesidad de reforzar los controles en actividades masivas en espacios públicos, especialmente cuando se trata de eventos familiares, donde cualquier imprudencia puede derivar en consecuencias graves.
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