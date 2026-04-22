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Se agravó el estado del joven atacado por motochorros en La Plata: tiene sangrado cerebral y permanece internado

Se agravó el estado del joven atacado por motochorros en La Plata: tiene sangrado cerebral y permanece internado
22 de Abril de 2026 | 11:25

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Con el correr de las horas se conocieron detalles alarmantes sobre la salud del motociclista que fue atacado por motochorros cuando iba a trabajar en La Plata. Según información actualizada, el hombre se encuentra internado en grave estado tras haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza.

Según fuentes que accedió este medio, la víctima presenta un sangrado cerebral como consecuencia de la caída que sufrió luego del violento intento de robo, lo que encendió la preocupación de su entorno familiar y de los médicos que lo asisten.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en la zona de 31 entre 71 y 72, cuando el hombre, de 37 años, fue interceptado por dos delincuentes armados que se movilizaban en moto. En ese contexto, intentó escapar, pero los asaltantes lo empujaron, provocando que perdiera el control del rodado y cayera pesadamente contra el asfalto.

Según relató su pareja, todo se desencadenó segundos después de que otro conductor le advirtiera sobre la presencia sospechosa de una moto que lo seguía. Pese a intentar esquivar la situación, los ladrones lo alcanzaron y lo atacaron directamente.

Tras el impacto, el hombre quedó inconsciente y gravemente herido. Si bien los motochorros no lograron llevarse la moto, la situación se tornó aún más indignante: personas que se acercaron a asistirlo habrían aprovechado el momento para robarle pertenencias de su mochila, entre ellas dinero en efectivo.

Minutos después, una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín, donde permanece internado en estado crítico y bajo observación médica constante. En paralelo, la Policía analiza cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los agresores y esclarecer el hecho.

El caso volvió a poner en agenda la problemática de la inseguridad en la región, con reiterados episodios protagonizados por motochorros que generan preocupación entre los vecinos.

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