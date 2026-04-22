Jésica Cirio fue tajante sobre su vínculo con Elías Piccirillo: “Él fue una equivocación"

La modelo Jésica Cirio habló esta mañana con Moria Casán sobre su nuevo presente. Alejada de los medios y con una relación bajo perfil, la exconductora está en la dulce espera de un bebé junto a su pareja Nicolás Trombino. Además, no huyó a las preguntas sobre sus polémicas exparejas, Elías Piccirillo y Martín Insaurralde.

Según le confesó a Moria, Cirio comenzó su relación con el empresario hace menos de un año y, a pesar de que ella no se sentía lista para estar en pareja nuevamente, finalmente Trombino la conquistó: "Me conoció en un momento que yo estaba muy mal... él fue como muy de a poco", dijo sobre su actual vínculo.

Ella define su noviazgo como “muy sano y muy tranquilo". Sobre su embarazo, confesó que no fue planeado, pero sí bien recibido: "No es que lo buscáramos, también se dio... nos superemocionamos, pero no es que dijimos 'bueno, vamos a tener un bebé'".

Qué dijo sobre Elías Piccirillo

La modelo fue tajante al mencionar lo que significó su ex esposo en su vida: "Fue una equivocación". La separación, envuelta en un escándalo mediático por las denuncias por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma, le terminó costando su salud mental.

“Terminé haciendo mucha terapia y analizando el por qué siempre tengo esa traba del lado masculino”, reconoció con Moria. “Venía de dolores desde mi infancia que tuve que sanar y todo esto me sirvió para curar un montón de heridas que tenía desde el inicio”, reveló sobre su análisis psicológico.

Aunque negó hacer declaraciones sobre sus problemas legales, celebró poder irse “en el momento indicado”: "Logré decir 'bueno, a ver, de acá me tengo que correr' y con mucho dolor por supuesto, pasando por un montón de cosas espantosas. Fue muy duro. Ya lo solté, ya está, y logré irme en el momento indicado".

Qué dijo sobre Martín Insaurralde y Sofía Clerici

En la misma línea, admitió tener una buena relación con Martín Insaurralde, poniendo por delante su rol como padre: "Es un excelente padre". Simplemente definió su vínculo como “algo que no funcionó”: “Duramos 12 años, es un montón. No funcionó la relación, se fue, listo, fin, ya está”. Sin embargo, se negó a dar declaraciones sobre las acusaciones de su ex pareja, como también las de Sofía Clerici.

“Todo lo que pasó no deja de ser parte del pasado... él es un excelente padre, no tengo nada para decir. En el resto de las equivocaciones que tuve, supe moverme y correrme a tiempo y eso es lo que a mí me da tranquilidad”, concluyó.