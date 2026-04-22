Conmoción en La Plata: falleció en la puerta de su casa cuando salía con su auto

Un triste episodio tuvo lugar este miércoles en la localidad de Gonnet, cuando un vecino de 93 años perdió la vida, aparentemente por causas naturales, en la puerta de su domicilio.

El hecho ocurrió en la calle 491 entre 25 y 26. Según el parte policial de la Comisaría 13ra, el hombre fue identificado como Héctor Armando Espínola.

Una vecina de la zona fue quien dio aviso a las autoridades tras observar a Espínola tendido en el suelo, cerca de la puerta del garage de su vivienda. Al llegar al lugar, el personal del Comando de Patrullas Base Norte y una ambulancia del SAME constataron el fallecimiento.

De acuerdo a las primeras pericias y el relato de los testigos, el hombre se disponía a salir de su casa: su automóvil se encontraba en el lugar con el motor en marcha. Todo indica que, al intentar subir o bajar del vehículo, sufrió una descompensación que le provocó la caída y el posterior deceso.

Fuentes policiales confirmaron que en el lugar no se detectaron signos de violencia ni desorden, por lo que la principal hipótesis apunta a una muerte por causas naturales, descartando de plano la intervención de terceros o un hecho ilícito.

En el caso interviene la UFI N° 11, a cargo del Dr. Garganta, quien caratuló la causa preventivamente como "Averiguación de causales de muerte" y dispuso las diligencias de rigor, incluyendo la preservación del lugar para el trabajo de los peritos.