La Plata | Denuncian deficiencias en la Escuela de Cadetes: ¿qué dijo el SPB?

Alumnos de segundo año de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) enviaron una nota a las autoridades para denunciar una serie de deficiencias que tienen lugar en el edificio de 44 entre 133 y 135. En el escrito los estudiantes, bajo el régimen de internado, pusieron en conocimiento las problemáticas "que afectan de manera directa nuestras condiciones de estudio, convivencia y bienestar general dentro de la Institución".

Si bien aclararon que el documento "no tiene como finalidad manifestarnos en contra del régimen de internado, el cual entendemos como parte fundamental de nuestra formación", persigue el objetivo de "contribuir de manera respetuosa y constructiva a su mejor organización y funcionamiento. Nuestro objetivo es poder transitar esta etapa en condiciones adecuadas, en línea con lo que la Institución promueve y establece normativamente".

En ese sentido, quienes asisten al Instituto Superior de Formación Técnica N° 6001, Inspector General Baltasar Armando Iramain, tal como se denomina actualmente, expresaron: "Nos apoyamos en lo establecido en el Acuerdo de Convivencia 2026, particularmente en su Artículo 4, inciso 6, donde se expresa que los/as alumnos/as tienen derecho a que se les brinden las adecuadas condiciones de estudio y convivencia requeridas para su formación integral. Consideramos que, dado el volumen actual de alumnos/as bajo este régimen, se presentan ciertas dificultades organizativas y estructurales que entendemos pueden ser mejoradas mediante la adecuada intervención institucional". Y agregaron que "por ello, consideramos necesario manifestar las siguientes problemáticas. Infraestructura sanitaria insuficiente: En la compañía femenina se dispone de cinco unidades de baños para más de 130 alumnas, lo cual resulta claramente insuficiente e impide cumplir adecuadamente con los tiempos de higiene personal. Condiciones edilicias deficientes: se han registrado deterioros en el techo de la compañía femenina, el cual, si bien fue intervenido y reparado a comienzos del presente año, continúa presentando desprendimientos, lo que evidencia que la solución implementada no ha sido suficiente y representa un riesgo".

También denunciaron "taquillas en mal estado, de tamaño inadecuado y mal ubicadas: Muchas se encuentran en condiciones precarias y se rompen con facilidad. Asimismo, varias presentan dimensiones reducidas que dificultan cumplir con nuestras obligaciones de orden y resguardo de pertenencias: En algunos casos, están ubicadas dentro de los baños, lo que obliga a cambiarse en espacios inadecuados. Cabe destacar que la presencia de taquillas dentro del baño implica una situación antihigiénica, dado que las pertenencias quedan expuestas a humedad, y condiciones no aptas para su resguardo".

Mientras que destacaron que "los zapateros resultan insuficientes para la cantidad de cadetes, motivo por el cual se ha pasado de ser compartidos entre dos personas a cuatro, lo que dificulta su correcta utilización y organización", e hicieron hincapié en problemas en el sistema de agua caliente: "El funcionamiento del calefón es deficiente, lo que provoca que gran parte de los alumnos no pueda acceder a agua caliente, situación que se agravará con la llegada del invierno".

Por otro lado marcaron fallas en instalaciones sanitarias asegurando que "algunos baños presentan obstrucciones frecuentes, dificultando su uso, como ocurre, por ejemplo, en los baños del sector verde y compañías", y una "alimentación inadecuada", ya que, según denunciaron los alumnos, "se han observado reiteradas irregularidades tanto en la calidad como en la cantidad de los alimentos. En múltiples ocasiones la comida resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas, especialmente considerando el nivel de exigencia física diaria al que estamos sometidos/as. Asimismo, se han detectado muchos casos de alimentos en condiciones inadecuadas de cocción o preparación, lo cual afecta directamente nuestra salud, rendimiento y bienestar general". La misiva también da cuenta de "situaciones de salud y dietas no contempladas adecuadamente".

" Asimismo, entendiendo la importancia del bienestar emocional en contextos de internado, solicitamos se evalúe la posibilidad de habilitar un espacio de comunicación con nuestras familias, permitiendo el uso de teléfonos celulares durante un período breve (20 a 30 minutos), al menos una vez por semana, por ejemplo, los días miércoles. Consideramos que esta medida contribuiría positivamente a la contención emocional y al sostenimiento del proceso formativo", expresaron.

Es por eso que este grupo de estudiantes considera que "estas situaciones no solo afectan nuestra calidad de vida dentro del internado, sino que también impactan negativamente en nuestro proceso formativo, el cual requiere condiciones mínimas de bienestar, organización y salubridad". Y solicitaron "que se evalúen y se implementen las medidas necesarias para garantizar condiciones dignas, organizadas y adecuadas, conforme a los derechos establecidos en la normativa vigente de la Institución. Confiamos en una pronta intervención por parte de las autoridades competentes, a fin, de mejorar las condiciones actuales y fortalecer el proceso de formación que la Institución brinda. Asimismo, esperamos una respuesta por parte de nuestros directivos ante lo aquí expuesto".

Para cerrar la nota dijeron: "Reafirmamos nuestro compromiso con la formación, el respeto institucional y la construcción de un ambiente acorde a los valores que se nos inculcan como futuros/as agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense".

La respuesta del SPB a la nota de los cadetes

EL DIA se comunicó con voceros del SPB y en primer lugar destacaron que por ley, no se pueden realizar presentaciones colectivas. El proceso, según explicaron, comienza con una solicitud de una entrevista por parte del alumno a sus superiores para exponer las problemáticas.

Más allá de esto, admitieron parte de las deficiencias que denunciaron los estudiantes de 2do año de la Escuela de Cadetes. Pero destacaron que se encuentran realizando varias obras de mejoras por tratarse de un edificio histórico, que es "Patrimonio Edilicio".

"Se amplió la capacidad con mas aulas y si bien tenemos algunas deficiencias temporales de infraestructura ninguna resulta ser grave. Incluso no hubo quejas formales por la comida, que es un servicio de catering que está contratado", contaron las mismas fuentes consultadas.

Se indicó que los cadetes del interior ingresan a la escuela el domingo por la noche y se retiran los viernes a la tarde, mientras que los de La Plata y la Región no están internados. En tanto, insistieron que la nota presentada se trata de un "incumplimiento con la normativa de la Fuerza".

Cabe destacar que este Instituto, tiene como meta la formación integral de sus alumnos, mediante actividades áulicas, prácticas deportivas y el cuidado por la salud, contemplando para los mismos, dispositivos de asistencia social, psicología y pedagogía. Una parte fundamental de la Educación que ofrece el Instituto es la participación de los alumnos en Conferencias, Congresos y Prácticas Profesionales relacionadas con temáticas relacionadas a la función del Servicio Penitenciario.