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Policiales

Así fue el choque en la esquina del estudio de OLGA durante el programa de Migue Granados

Migue Granados y su equipo vivieron un momento de tensión mientras entrevistaban a Luis Scola en Palermo

22 de Abril de 2026 | 16:10

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Lo que debía ser una charla distendida sobre la NBA y la trayectoria de un grande del básquet terminó en un sobresalto generalizado. Este miércoles, durante la emisión de Soñé que volaba (Olga), una camioneta blanca estuvo a punto de impactar contra el emblemático ventanal del estudio ubicado en el barrio porteño de Palermo, interrumpiendo abruptamente la entrevista a Luis Scola.

Mientras Migue Granados conversaba con el exbasquetbolista, un estruendo y un movimiento brusco en la vereda captaron la atención de todos. La reacción del conductor fue inmediata: “¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No! Otra vez...”, exclamó Migue, recordando que no es la primera vez que un vehículo termina sobre la vereda del canal.

El equipo, integrado por Lucas Fridman, Vicky Garabal y Homero Pettinato, pasó del desconcierto a la preocupación en segundos, chequeando rápidamente si había personas heridas fuera del estudio.

Tras confirmar que no hubo lesionados y que se trataba de un incidente vial "al borde" del ventanal, el clima de tensión derivó en el estilo humorístico que caracteriza al ciclo.

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