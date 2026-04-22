Vecinos "inspectores": buscan aplicar multas en La Plata con filmaciones caseras

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En La Plata los vecinos podrán denunciar infracciones de tránsito si prospera un proyecto de ordenanza para que las fotos y videos tomadas con dispositivos móviles y cámaras de seguridad constituyan elementos de prueba para el inicio de actuaciones sancionatorias en casos de faltas viales.
La iniciativa fue ingresada al Concejo Deliberante por su autor, el edil Darío Ganduglia, quien solicitó al Ejecutivo comunal “que implemente un sistema formal de recepción y procesamiento de denuncias ciudadanas por infracciones de tránsito, mediante el cual los vecinos y vecinas puedan presentar filmaciones y registros fotográficos obtenidos con dispositivos personales o cámaras de seguridad domiciliarias como elemento de prueba para el inicio de actuaciones sancionatorias, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y la normativa provincial y municipal vigente".
Según explicita el texto, para la instrumentación de una medida de ese calibre se requiere de la implementación de "un canal digital de recepción de denuncias -aplicación móvil, plataforma web o correo institucional habilitado-, que permita al denunciante adjuntar el material audiovisual junto con los datos de lugar, fecha, hora y, si lo tuviese, la identificación del vehículo infractor, garantizando la trazabilidad de cada denuncia y la notificación del resultado al vecino que la presentó".
En paralelo se planteó "que las imágenes y registros provenientes del sistema municipal de cámaras de videovigilancia sean utilizados activamente como fuente de prueba para la detección e instrucción de infracciones de tránsito, en particular los casos de exceso de velocidad y conducción temeraria".
A su vez se propuso "intensificar los controles de tránsito en las localidades del oeste del Partido de La Plata, donde el incumplimiento de las normas de velocidad máxima -en particular por parte de conductores de motocicletas- genera una situación de riesgo sostenido para los vecinos, peatones y demás usuarios de la vía pública, con especial atención a las arterias con mayor registro de maniobras peligrosas".
El documento destaca que distintos distritos y provincias del país "avanzaron con medidas similares y obtuvieron resultados alentadores". Por caso, Mendoza obtuvo media sanción en diciembre de 2025 para un proyecto que habilita el uso de filmaciones ciudadanas como prueba de infracciones viales a través de canales digitales oficiales.
En el caso de la Municipalidad de Salta opera desde 2024 la aplicación “Muni Salta”, que permite denunciar infracciones mediante fotografías y videos con geolocalización y datos del vehículo. La Legislatura de Río Negro tramitó en 2025 una iniciativa similar.
En tanto, la provincia de Córdoba aplicó inhabilitaciones de licencia y sanciones a partir de videos virales de conductas temerarias en ruta, sentando un precedente claro sobre la validez probatoria del material audiovisual en materia vial.
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