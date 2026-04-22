Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo duplica el pozo y se juega por $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Información General

Desmantelamiento en el SMN: harán un paro "con apagón" el viernes

Desmantelamiento en el SMN: harán un paro "con apagón" el viernes
22 de Abril de 2026 | 17:50

Escuchar esta nota

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizarán este viernes un "apagón informativo" en protesta por los 140 despidos que se produjeron en el organismo. La medida implicará la suspensión total de la información sobre pronósticos y alertas oficiales, generando un impacto en la información en general e impactarán en los vuelos de esa jornada.

La protesta se da en medio de una serie de conflictos que enfrenta el Gobierno de Javier Milei por recortes de personal, y que tiene también en el centro de la escena al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que pretende avanzar con más de 700 despidos.

Según informaron desde el SMN, el cese de actividades o el "apagón" como lo denominaron los mismos trabajadores, se producirá este viernes 24 de abril y no habrá ningún tipo de información durante siete horas. El apagón informativo será de 5 a 12. Y esto afectará la publicación de datos sobre el clima y pronósticos en todos los canales habituales del organismo.

También, en este viernes, se verá afectada la actividad aérea si datos meteorológicos, ya que sin información oficial ningún profesional aeronáutico a cargo de una planificación firmara un plan de vuelo.

El recorte, que según las autoridades nacionales tiene que ver con una “modernización”, golpean la mayoría de las estaciones del país, 26 de las cuales están ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Como se informó, varios de los despidos de esta etapa están vinculados con personal del interior. Localidades del Gran Buenos Aires como Pilar, La Plata o Morón perderán trabajadores, al igual que otras estaciones del interior como Dolores, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Pigüé, Olavarría, Bolívar y 9 de Julio.

En términos concretos, los observadores son quienes recopilan los datos que permiten anticipar cuándo se producirán lluvias, tormentas, nevadas, ventiscas o períodos de calor extremo, información clave tanto para la población como para sectores económicos especialmente vulnerables a las condiciones climáticas.

Alerta en el INTI

Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) anunciaron “despidos masivos”, luego de que el presidente del organismo, Miguel Romero, confirmara que, desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado comandado por Federico Sturzenegger, solicitan “una nueva estructura” y la “desvinculación de más de 700 agentes”.

“La cantidad de bajas que se pide desde el Ministerio de Sturzenegger es muy superior a los 700 despidos que se están comentando, incluso ese número podría solo representar la mitad de lo que le exigen desde el Gobierno Nacional”, manifestaron desde un comunicado.

Actualmente el INTI tiene 2300 trabajadores. Sturzenegger presiona, y se está imponiendo, para vaciarlo definitivamente, contra cierta resistencia del presidente del organismo, Romero, que es un funcionario que responde a Luis “Toto” Caputo y al secretario de Industria, Pablo Lavigne.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se desvincularon del INTI 850 profesionales que renunciaron, tomaron retiros voluntarios o se les terminó el contrato y no se lo renovaron. Además, la semana pasada, se eliminaron 1000 servicios técnicos de control que ofrecía a la industria.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Detuvieron a un platense por racismo en Río de Janeiro: insultó a una trabajadora de app en la fila del supermercado

Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones confirmadas, hora y TV

"Me da asco": polémica y rechazo a Baby Etchecopar por sus declaraciones sobre la bisexualidad

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
+ Leidas

Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones confirmadas, hora y TV

En Estudiantes se avizoran cambios: ¿qué equipo tiene en mente el Cacique para Talleres?

Ascacibar y otra frase que hizo ruido en el Pincha

Violenta entradera a un matrimonio de abogados en La Plata

Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación

La Marcha Federal tiene fecha y el Gobierno convocaría a rectores: el plan de lucha que afecta las clases en la UNLP

Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof
Últimas noticias de Información General

Abren las vacantes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: paso a paso, cómo postularse

Regreso a la Luna: la NASA fija fecha y camino para intentar volver a pisarla

Mar del Plata recibe a agrimensores de toda la provincia

El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Espectáculos
Se accidentó Nacha Guevara y suspendieron el estreno de su obra: cómo está la actriz
Kendall Jenner y Jacob Elordi estarían viviendo un romance “hace meses”
Gran Hermano: “La Maciel” se arrepintió de abandonar la casa y se defendió de la causa judicial
"Me da asco": polémica y rechazo a Baby Etchecopar por sus declaraciones sobre la bisexualidad
Jésica Cirio fue tajante sobre su vínculo con Elías Piccirillo: “Él fue una equivocación"
La Ciudad
Caso Kim: tras el reclamo de un grupo de padres, el menor acusado por el crimen asistirá a clases virtuales
Tren Roca a La Plata: se normaliza el servicio tras descompensación de una persona en Sarandí
Amenazas en escuelas: hubo unas 1.000 denuncias en la provincia de Buenos Aires
Alak recorrió las obras finalizadas en un jardín de Villa Elisa
Programas, trámites, asesoramiento y servicios esenciales en Romero
Policiales
VIDEOS. El segundo choque en menos de una semana: una moto y un auto chocaron en la "esquina del terror" de La Plata
Juicio por la muerte de Maradona: Luque declarará mañana por cuarta vez
De la paliza a un arbolito en La Plata a la cárcel en Río de Janeiro: el pasado de "El Puma", el platense detenido por racismo
VIDEO.- Detuvieron a un platense por racismo en Río de Janeiro: insultó a una trabajadora de app en la fila del supermercado
VIDEO. Así fue el choque en la esquina del estudio de OLGA durante el programa de Migue Granados
Deportes
Un Gimnasia alternativo quiere otro festejo en la Copa Argentina: formaciones confirmadas, hora y TV
VIDEO. "Hola Basurero": los hinchas de Gimnasia viajan a Caseros en micros, autos y hasta en un camión
Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell
Histórico reclamo y exigencia de Cambaceres a varios clubes para cobrar derechos de formación de siete jugadores
Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla