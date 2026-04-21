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Javier Milei enviará la reforma electoral al Congreso: eliminación de las PASO, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento

Javier Milei enviará la reforma electoral al Congreso: eliminación de las PASO, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento
21 de Abril de 2026 | 17:56

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El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará mañana al Congreso el proyecto de reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de un mensaje en redes sociales desde Israel, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.

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