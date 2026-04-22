Piquete y tensión en La Plata: reclamaban por cortes de luz y automovilistas denunciaron "aprietes con palos"

Un grupo de vecinos de la zona de Puente de Hierro realizaban este miércoles un corte total de tránsito en la intersección de las calles 137 y 90, en reclamo por la falta de suministro eléctrico que afecta a la zona desde hace días. La protesta, que incluye quema de neumáticos y maderas, se tornó violenta ante el intento de algunos automovilistas de circular por el lugar.

"No dejan pasar ni por una emergencia"

La situación en el piquete es de extrema hostilidad. Según relataron testigos a este medio, los manifestantes se encuentran armados con palos y mantienen una postura intransigente, impidiendo el paso incluso en situaciones de urgencia médica.

"Quise pasar a una farmacia de turno por una emergencia y no me dejaron. Tienen palos y son violentos", relató indignado un vecino que intentó trasponer la zona y debió retroceder ante las amenazas.

El peligro no solo es vial, sino también ambiental: las llamas de la quema de gomas alcanzan una altura considerable y ya lamen el tendido de cables aéreos, lo que podría generar un daño mayor en la infraestructura de la zona y dejar a más vecinos sin servicio.