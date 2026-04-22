Kendall Jenner y Jacob Elordi estarían viviendo un romance “hace meses”

Los rumores de que la supermodelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi están en pareja siguen tomando fuerza. En las últimas horas, una fuente cercana a las Kardashians confirmó que el romance no es reciente, sino que se viene gestando desde “hace meses”. Las celebrities revolucionaron las redes sociales cuando se mostraron juntas viendo el show de Justin Bieber en la primera semana del Festival Coachella.

La coincidencia en el evento no era de extrañar, ya que ese mismo fin de semana miles de famosos se reunieron en distintas after parties del festival. Sin embargo, las alertas se dispararon cuando medios aseguraron que Jenner y Elordi fueron vistos “besándose” y “encima el uno del otro” en la fiesta que ofreció Justin Bieber.

Ahora, una fuente cercana al clan Kardashian contó a la revista People que la relación entre la modelo y el actor nació hace meses, y que Kylie Jenner fue celestina. "Llevan juntos un par de meses y todo va bien", aseguró la fuente. "Llevaban saliendo juntos desde principios de febrero, así que ya hace tiempo. Les ha ayudado mucho haber estado los dos en Los Ángeles durante los últimos meses; eso les ha dado tiempo para estrechar lazos", afirmó.

Al parecer, Kylie y Timothée compartieron mucho tiempo con Jacob Elordi durante la temporada de premios: "Kylie es la hermana dominante y presionó a Kenny para que iniciara un romance con Jacob porque quería organizar citas dobles con Timothée".

La fuente interna también compartió que algunas de las primeras citas tuvieron lugar en la casa de Kendall, cerca de Beverly Hills: "En casa de Kenny es donde se celebran todas las fiestas; hay mucha actividad allí, así que los cuatro se hicieron muy amigos", reveló la fuente.