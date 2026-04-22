Fentanilo contaminado: las familias de las víctimas llevan al Congreso un proyecto de Ley de Trazabilidad

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A un año de la tragedia sanitaria que conmocionó al país y que tuvo su epicentro de detección en La Plata, las familias del centenar de víctimas registradas presentarán este viernes un proyecto de ley para transformar el control de medicamentos en Argentina. El objetivo es claro: que el sistema de salud deje de reaccionar tarde y comience a prevenir.
El encuentro tendrá lugar este viernes a las 16:00 en la Sala 2 del Anexo A del Congreso de la Nación. Allí se expondrán diversas iniciativas, destacándose la Ley de Trazabilidad Integral para Medicamentos de Alto Riesgo, un proyecto nacido del dolor y el seguimiento minucioso de las familias afectadas.
La jornada contará con la presencia de los diputados Silvana Giudici, Pablo Juliano y Marcela Pagano. Sin embargo, hasta el momento, se nota la ausencia de confirmación por parte de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, un dato no menor ante la relevancia de la crisis.
Los casos en La Plata y las fallas de la ANMAT
La investigación judicial, que tramita en el Juzgado Federal N°3 de La Plata bajo la firma del juez Ernesto Kreplak, ha puesto bajo la lupa una cadena de negligencias alarmantes.
Detección local: Fue el Hospital Italiano de La Plata el que logró identificar el origen del brote. Mientras el sistema sanitario estatal respondía de forma "tardía y fragmentada", los profesionales platenses dieron la voz de alerta clínica que permitió iniciar la causa.
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Advertencias ignoradas: El expediente revela que, entre 2018 y 2024, la ANMAT recibió 118 reportes por desvíos de calidad en el grupo HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El 86% de esas alertas fueron confirmadas, pero la producción no se detuvo de manera efectiva.
Funcionarios imputados: Actualmente, se encuentran imputadas las exautoridades de la ANMAT y el INAME, Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado, por presuntas irregularidades en sus funciones.
"La causa del fentanilo contaminado debe marcar un punto de inflexión. Es necesario un sistema que garantice seguridad real para la población", sostienen las familias.
Los puntos ciegos del sistema actual
Uno de los mayores reclamos que se escuchará en el Congreso es la inexistencia de un sistema unificado que siga el recorrido del fármaco desde la materia prima hasta la cama del paciente.
En el caso del fentanilo, tuvo que ser la Justicia la que reconstruyera el camino de las ampollas contaminadas, ante la falta de mecanismos de comunicación eficaces entre los hospitales y los entes reguladores.
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