Crece la tensión en PAMI: profesionales y afiliados marchan en La Plata por la crisis del sistema

La crisis en el sistema de atención del PAMI suma un nuevo capítulo y se traslada a las calles. Este miércoles, a las 12:30, médicos de cabecera, odontólogos, empleados y afiliados se concentrarán en la sede de 7 y 35, en La Plata, en una protesta que busca visibilizar el deterioro en el servicio.

La convocatoria surge en medio de un malestar creciente entre los profesionales de la salud, quienes denuncian atrasos en los pagos, honorarios desactualizados y condiciones laborales cada vez más complejas. Según advierten, esta situación impacta directamente en la atención diaria, generando dificultades para sostener la prestación.

Del otro lado, los afiliados ya comienzan a percibir las consecuencias: menos disponibilidad de turnos, demoras prolongadas y una caída en la calidad del servicio. La preocupación crece especialmente entre los jubilados, que dependen exclusivamente de este sistema para su atención médica.

Lejos de tratarse de un conflicto aislado, el escenario se repite en distintos puntos del país, donde se multiplican los reclamos por el funcionamiento de la obra social. La tensión entre prestadores y el organismo viene en aumento desde hace meses, sin señales concretas de una resolución a corto plazo.

En ese contexto, la protesta de este miércoles apunta a poner el tema en agenda y exigir respuestas. El mensaje de los convocantes es claro: el sistema está al límite y la crisis ya golpea de lleno a quienes lo necesitan todos los días.