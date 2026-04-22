Ascacibar y otra frase que hizo ruido en el Pincha

Santiago Ascacibar celebró el triunfo en el clásico y mucho más

Santiago Ascacibar sigue reafirmando en cada declaración su fanatismo por Boca, logrando que sus palabras tengan directa repercusión en el Mundo Estudiantes. Ayer habló en La Red luego del triunfo en el Superclásico y lo volvió a decir, con más énfasis que anteriormente.

Aunque el Ruso siempre mantuvo un perfil profesional y de gran respeto hacia Estudiantes, su confesión de ser hincha de Boca se viralizó originalmente en un reto de preguntas rápidas con el youtuber Ezzequiel, donde afirmó sin dudar: “Soy de Boca”.

“Yo de chico, fanático y enfermo de Boca. Después a uno le tocó ir para el lado de Estudiantes. Hacés tu carrera ahí, querés al club igual, terminás amando al club también porque son 20 años que te enseñó un montón de cosas”, dijo en el programa deportivo.

El Ruso era el capitán del equipo albirrojo y el año pasado levantó dos copas en menos de una semana. Antes había sucedido lo mismo pero en la Copa Argentina, la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024/2025. Ante la oferta no dudó y se marchó pese a su identificación con los hinchas.

“Pero Boca era algo hermoso, lo más grande. Siempre soñé tener esta posibilidad, de estar en este club. Ahora que me toca, disfrutándola. Siempre busco mejorar y quedar en la historia hermosa de este club”, declaró ayer y tuvo su rebote en las redes.

En su mayoría los hinchas no se lo perdonaron pero conforme pasaron las semanas su salida quedó en el olvido. Pero claro, estas declaraciones volvieron a hacer doler una herida que aún no cicatrizó.

El jugador ha mencionado en entrevistas (incluyendo participaciones en medios como Radio La Red y TyC Sports) que su padre y su hermano mayor son fanáticos enfermos de Boca, lo que generó una presión familiar constante para que algún día vistiera esa camiseta.

Tras intensos rumores que lo vinculaban tanto con River como con Boca a finales de 2025, el mediocampista finalmente concretó su llegada al club de la Ribera en enero de 2026.

Su pase generó controversia en el “Pincha”. En su primer partido contra Estudiantes vistiendo la azul y oro, fue recibido con hostilidad por un sector de la hinchada que lo tildó de “traidor”, a pesar de haber ganado tres títulos con el club platense en años anteriores.

A día de hoy Ascacibar se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Claudio Úbeda, formando una dupla central en el mediocampo con Leandro Paredes, otro confeso hincha del club.

En sus primeras conferencias como jugador de Boca, admitió que le comunicó a su representante: “No quería jugar en River”, priorizando su sentimiento y el deseo de su padre por sobre otras ofertas económicas.