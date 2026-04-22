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Deportes |EL PINCHA Y EL LOBO SE ENFRENTAN DESDE LAS 14 HORAS

Tras la lluvia, se juega el clásico de Reserva

Estudiantes y Gimnasia disputan una nueva edición del clásico platense de Reserva, con la necesidad de sumar de a tres

Tras la lluvia, se juega el clásico de Reserva

Llovió demasiado en city bell minutos antes de las 15 horas

22 de Abril de 2026 | 06:06
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Desde las 14:00 hs, en la cancha Nº del Country Club de City Bell, Pinchas y Triperos se medirán en un nuevo derby de nuestra ciudad, luego de lo que fue la suspensión por el estado del campo de juego en la tarde de ayer. Ambos, llegan precisando un triunfo que los siga poniendo en carrera para avanzar a los playoff, aunque en distintas situaciones en cuanto a los puntos que los separan de dicho objetivo. Mientras que el Pincha está a nueve unidades de Quilmes, el último integrante de su grupo que se estaría metiendo en la próxima etapa del certamen; al Lobo sólo lo separa una unidad de Racing, que ocupa el cuarto lugar y en estos momentos estaría sacando boleto a los octavos de final del Torneo Proyección 2026.

En cuanto al camino recorrido previamente, los dirigidos por Jonatan Schunke arrastran cuatro partidos sin victorias, producto de un empate y tres derrotas. Para encontrar la última vez que sumó de a tres, hay que remontarse a la fecha 6, cuando venció en el predio Mariano Mangano por 1-0 a Independiente. En la fecha pasada, empató 0-0 en City Bell frente a Estudiantes de Río Cuarto. Por eso, es vital para el León desde lo anímico, dejar la victoria en el Country Club. Siendo consciente de esto, Schunke decidió convocar para el derby a Valente Pierani y Joaquín Pereyra, que habitualmente trabajan con Primera División, pero que en este caso formarán parte del equipo conducido por el ex defensor central pincharrata, para intentar volver a la victoria en el campeonato. El defensor que disputó el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina suplantará en la lista a Dante Porcel, mientras que Pereyra ocupará el lugar de Bautista Molinari.

La escuadra albiazul comandada por Ricardo Kuzemka viene con un camino más prometedor, ya que en sus dos últimas presentaciones como visitante venció a River 3-0 y a San Lorenzo 2-0, mientras que como local perdió 1-0 ante el puntero Vélez. Las dos últimas victorias fuera del Bosque, le significaron al Lobo ponerse a una unidad de Racing , a tiro de meterse en la zona de clasificación a playoff. Justamente por esto, es que buscará no ser un huésped cómodo para el Pincha y llevarse las tres unidades que lo sigan sosteniendo en dicha pelea, para la que quedan ocho fechas por delante.

Pasadas las lluvias, sólo queda que comience a rodar la pelota para Pinchas y Triperos, que deberán ganar para continuar pensando en los playoff.

 

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