Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Zaniratto firmó la rescisión de su contrato con el Lobo

22 de Abril de 2026 | 06:12
Edición impresa

En las últimas horas, Fernando Zaniratto se presentó en una escribanía de nuestra ciudad para rescindir el vínculo contractual que lo unía a Gimnasia hasta fin de año.

Desde el club no brindaron detalles del acuerdo alcanzado luego de dos semanas de negociaciones, con una evidente situación de tensión entre las partes. Al DT lo le gustó la decisión ni las formas de la comunicación, mientras que la dirigencia no quedó conforme con las formas del inicio de la negociación, con una presión para el club acerca de los tiempos para contratar a un nuevo entrenador. Desde la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino regional La Plata se hizo hincapié en la obligación que tenía el club de arreglar la situación de Zaniratto, quien firmó una autorización especial para que Ariel Pereyra pudiera salir a la cancha ante Estudiantes de Río Cuarto.

Claramente, hubo un resarcimiento económico para el cuerpo técnico, que no cobró la totalidad del acuerdo aunque sí la deuda y más una compensación por el despido.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios

Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
+ Leidas

Una laguna impide el acceso a un geriátrico en La Plata

Denuncian auto abandonado frente a un laboratorio en La Plata y advierten por riesgo sanitario

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof

Grave acusación: una ex jueza de Familia podría ir a juicio

Quiere otro festejo

Proponen que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde

Una famosa planta textil quedó contra las cuerdas

Una salida para las canteras: de parador turístico a paraíso del pejerrey
Últimas noticias de Deportes

Quiere otro festejo

Dos rivales que no se enfrentan hace 80 años

Nazareno Arasa será el árbitro ante Belgrano

Estudiantes: se avizoran cambios con Talleres en el horizonte
Espectáculos
Adiós a Luis Puenzo: parte de la historia del cine, más allá de “La historia oficial”
Aplauso final: el último adiós a Brandoni
“Michael”, entre brillos y glamour
Madonna suplica en las redes por la devolución de su vestuario robado
Los Tabaleros: los chicos malos del folclore vuelven con la bazooka de la alegría
La Ciudad
Una salida para las canteras: de parador turístico a paraíso del pejerrey
Taxistas: más horas de trabajo y menos ingresos
Medicina: miles de estudiantes sin clases por problemas edilicios
Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio
Proponen que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde
Policiales
Grave acusación: una ex jueza de Familia podría ir a juicio
“Nos manipularon”, Gianinna se quebró en el juicio por Maradona
Fernanda Callejón lloró al declarar contra su ex
Ladrones armados asaltaron a dos jubilados a metros del Estadio Único
Violenta entradera a un matrimonio de abogados
Política y Economía
Misa por Francisco: presencia política, pero con grieta
Villarruel sin foto con Adorni: pegó el faltazo
Milei lanza su reforma electoral: sin PASO y con la “Ficha Limpia”
Cerró su visita a Israel con la ceremonia de las antorchas y un show
El recuerdo de Francisco: “El argentino más importante de la historia”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla