Zaniratto firmó la rescisión de su contrato con el Lobo

En las últimas horas, Fernando Zaniratto se presentó en una escribanía de nuestra ciudad para rescindir el vínculo contractual que lo unía a Gimnasia hasta fin de año.

Desde el club no brindaron detalles del acuerdo alcanzado luego de dos semanas de negociaciones, con una evidente situación de tensión entre las partes. Al DT lo le gustó la decisión ni las formas de la comunicación, mientras que la dirigencia no quedó conforme con las formas del inicio de la negociación, con una presión para el club acerca de los tiempos para contratar a un nuevo entrenador. Desde la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino regional La Plata se hizo hincapié en la obligación que tenía el club de arreglar la situación de Zaniratto, quien firmó una autorización especial para que Ariel Pereyra pudiera salir a la cancha ante Estudiantes de Río Cuarto.

Claramente, hubo un resarcimiento económico para el cuerpo técnico, que no cobró la totalidad del acuerdo aunque sí la deuda y más una compensación por el despido.