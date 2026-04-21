La lluvia dejó calles anegadas en La Plata

Una vecina de Los Hornos denunció el crítico estado de la calle 63 entre 153 y 154, donde el barro y el agua acumulada vuelven prácticamente imposible el ingreso y egreso a un hogar de adultos mayores ubicado en la zona.

Según relató, debe trasladar a su madre de 84 años, usuaria de silla de ruedas, en medio de un camino completamente deteriorado. “Entre el barro y el agua, ¿de qué manera se puede ingresar y salir?”, expresó con preocupación.

Además, indicó que en la cuadra se desagotan caños, lo que agrava la acumulación de agua. También aseguró que la calle fue utilizada como base para camiones y maquinarias durante la obra de asfaltado de la 153, lo que dejó el mejorado en malas condiciones, con pozos y sin un sistema de desagüe adecuado.

Los vecinos piden una pronta intervención para garantizar condiciones mínimas de accesibilidad y seguridad, especialmente considerando la presencia de personas mayores con movilidad reducida.