Nazareno Arasa será el árbitro ante Belgrano

La Liga Profesional designó a Nazareno Arasa como árbitro principal para el partido entre Belgrano y Gimansia que se disputará el domingo desde las 17.30 en Córdoba.

Arasa estará acompañado por Damián Espinoza y Mariana Duré como asistentes, el Cuarto árbitro será Alejandro Scionti mientras que en el VARestará a cargo Facundo Tello con la colaboración de Matías Bianchi.

La última vez que Nazareno Arasa dirigió al Lobo fue con polémica. Gimnasia ganaba 1-o en el Monumental y le dio un inexistente penal al millonario en el noveno minuto de descuento. A pesar de que Trucco desde el VAR lo convocó para revisar la jugada, Arasa ratificó el fallo. Luego, Nelson Insfrán se lo atajó al colombiano Borja y Arasa fue parado por el Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy.