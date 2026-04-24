Poesía, música y memoria en el debut de la Feria del Libro

La 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abre su primer fin de semana este sábado 25 y domingo 26 de abril con una programación que combina literatura, música y memoria. El predio de La Rural recibe al público de 13 a 22 horas, con entrada general de $12.000 que incluye un chequelibro de igual valor para usar en librerías adheridas.

El momento de mayor convocatoria del sábado llegará a las 20 con La Noche de la Feria, que ofrecerá ingreso libre y gratuito para todo público, con espectáculo y recital al aire libre sobre la Avenida Sarmiento.

Durante la tarde, el Festival Internacional de Poesía —dedicado a la memoria de los poetas Jorge Aulicino y Daniel Samoilovich, fallecidos en 2025— ocupará la Sala Alfonsina Storni del Pabellón Blanco de 19 a 21.30, con voces de Uruguay, Ecuador, Francia, Perú, México, Escocia e Irlanda, entre otros países.

También el sábado, el stand del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires presentará a las 16 la colección Versos Aparecidos —elaborada junto a la Secretaría de Derechos Humanos— y a las 18 los poemas del Concurso de Poesía Néstor Perlongher, en una jornada que traza un hilo directo con los 50 años del golpe cívico-militar de 1976.

El domingo, el Festival de Poesía cerrará con la presencia de la cantante y compositora brasileña Adriana Calcanhotto, que a las 19 leerá una selección de poemas y ofrecerá canciones de su repertorio en la Sala Victoria Ocampo.

Calcanhotto, que es profesora de poesía y composición en la Universidad de Coimbra, firmará autógrafos en el stand de Brasil tras su actuación.

Ese mismo día, a las 16, la Sala Carlos Gorostiza del Pabellón Amarillo acogerá el panel Subjetividades en mutación. Una clínica de lo posible frente al malestar actual, con Lila Feldman, Jaime Fernández Miranda, Roberta Gorischnick y Andrea Razzetti en torno a tres libros: Varones de carne y hueso, Parejas abiertas y Las fronteras inciertas de la agresividad. La entrada es libre con gestión previa.

Esta edición incorpora además una novedad histórica: por primera vez, el país invitado de honor no es una ciudad sino una nación. Perú ocupa 500 metros cuadrados en el predio con auditorio, librería, zona infantil y la muestra Vanguardias del Sur: Idea, arte y polémica desde los Andes, que recorre los movimientos literarios surgidos en Puno, Arequipa y Cusco entre 1920 y 1940.