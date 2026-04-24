Caídas domésticas: un peligro que suele ignorarse

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Aunque subestimados por muchas familias, los tropiezos y resbalones en casa constituyen la principal causa de deceso por traumatismo en mayores de 65 años
La muerte del actor Luis Brandoni, a los 86 años, puso en evidencia días atrás una realidad que compromete a miles de familias argentinas: los accidentes domésticos en adultos mayores resultan mucho más frecuentes y peligrosos de lo que se piensa en general.
Como se conoció tras su fallecimiento, Brandoni había sufrido una caída el 11 de abril pasado al resbalar de una silla de ruedas en su casa. A causa de ella el actor golpeó su cabeza contra un escritorio, lo que le produjo un hematoma subdural, una acumulación de sangre en el cerebro que resulta especialmente peligrosa en personas de edad.
Lo cierto es que no se trató de un caso aislado: las caídas constituyen la causa principal de muertes por traumatismos en mayores de 65 años. Aproximadamente un tercio de ese grupo etario sufre al menos una caída por año, con consecuencias que van desde fracturas de cadera hasta lesiones cerebrales, según muestra la estadística reunida por la Organización Mundial de la Salud,
Los puntos más críticos de caídas dentro del hogar son el baño, la cocina, el dormitorio y las escaleras, detalla la doctora Ana Ábalos, jefa médica de Traslados del servicio de emergencias Vittal al mencionar las causas por las que suelen ocurrir.
“Por un lado, están los factores biológicos: la pérdida de visión, de equilibrio o de fuerza muscular asociada a la artrosis o pérdida de masa ósea. Por otro, el deterioro cognitivo puede disminuir la capacidad de evaluar conductas riesgosas”, explica.
A eso se suma el efecto de ciertos medicamentos, un factor que suele pasarse por alto. “Algunos sedantes disminuyen el estado de alerta o alteran el equilibrio, aumentando drásticamente la posibilidad de un traspié”, advierte Ábalos.
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Frente a estos riesgos, un entorno seguro, hábitos saludables y control médico regular -sostiene la médica- son los pilares de la prevención.
En cuanto al hogar, la especialista recomienda mantener buena iluminación —particularmente en el trayecto entre la cama y el baño durante la noche—, eliminar las alfombras sueltas o fijarlas al piso, instalar barras de apoyo en la ducha, usar alfombrillas antideslizantes y mantener los objetos de uso frecuente al alcance de la mano para evitar el uso de banquetas o escaleras.
En materia de hábitos, Ábalos aconseja usar calzado cómodo y antideslizante, evitar caminar solo con medias o pantuflas flojas, y realizar ejercicios de equilibrio y fuerza, como gimnasia suave o caminatas. También destaca la importancia de los controles oftálmicos regulares y del uso de pastilleros organizadores para evitar errores en las dosis.
Además de reducir las chances de accidentes, “un hogar adaptado -afirma la médica- puede brindarle a las personas mayores la confianza necesaria para seguir moviéndose con seguridad.”
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