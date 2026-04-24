Otra audiencia clave por el asesinato de Mateo Yagame

Una fuerte expectativa existe en torno a la nueva audiencia que se anunció para hoy a las 10 en los tribunales de 8 entre 56 y 57, donde la Justicia de Responsabilidad Juvenil platense definiría si el menor de edad acusado de matar a Mateo Yagame (18), hace más de un año en Los Hornos, es trasladado a otro instituto o si queda en libertad.

Como informó este diario en diversas ocasiones, el menor está señalado de ser quien le quitó la vida a Yagame el 13 de enero del año pasado, en la calle 135 entre 78 y 79, a pocos metros de donde la víctima vivía junto a su familia.

Fue luego de que Mateo le recriminara el robo de un celular a uno de sus hermanos, tras lo cual, luego de un fuerte cruce de palabras, el acusado extrajo una cuchilla con la que le asestó una única, profunda y mortal puñalada por la espalda.

“SEGURO QUE LO DEJAN LIBRE”

Anoche, horas antes de la decisiva jornada, Claudia, abuela del joven asesinado, le dijo a EL DIA que “tenemos la última esperanza de que se haga justicia por el feroz crimen de Mateo, aunque seguramente al chico que lo mató lo van a dejar libre en breve”.

Consultada por esa apreciación, explicó que “ya sabemos lo que va a pasar, porque la jueza de la causa es muy defensora de los derechos de los chicos”.

“Lamentablemente, los derechos de estos pibes valen más que los nuestros”, reprochó enseguida.

Por otra parte, la abuela de la víctima aludió a que “en la audiencia que hubo en enero último con la jueza subrogante se dieron cuenta que el chico (por el homicida de Mateo) estuvo un año encerrado y que en ese lapso no hicieron nada con su situación”.

“Entonces dispuso que haga otra audiencia en 60 días, que se realizó el mes pasado y cuando estuvo la jueza natural de la causa, que se vio en el ojo de la tormenta porque tampoco se ocuparon del pibe que mató a mi nieto, resolvió convocar a la audiencia de este viernes”, agregó. Como se sabe, el menor con cautelar es inimputable para la ley, ya que no lo alcanza la reciente reforma.