Otra audiencia clave por el asesinato de Mateo Yagame

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Una fuerte expectativa existe en torno a la nueva audiencia que se anunció para hoy a las 10 en los tribunales de 8 entre 56 y 57, donde la Justicia de Responsabilidad Juvenil platense definiría si el menor de edad acusado de matar a Mateo Yagame (18), hace más de un año en Los Hornos, es trasladado a otro instituto o si queda en libertad.
Como informó este diario en diversas ocasiones, el menor está señalado de ser quien le quitó la vida a Yagame el 13 de enero del año pasado, en la calle 135 entre 78 y 79, a pocos metros de donde la víctima vivía junto a su familia.
Fue luego de que Mateo le recriminara el robo de un celular a uno de sus hermanos, tras lo cual, luego de un fuerte cruce de palabras, el acusado extrajo una cuchilla con la que le asestó una única, profunda y mortal puñalada por la espalda.
Anoche, horas antes de la decisiva jornada, Claudia, abuela del joven asesinado, le dijo a EL DIA que “tenemos la última esperanza de que se haga justicia por el feroz crimen de Mateo, aunque seguramente al chico que lo mató lo van a dejar libre en breve”.
Consultada por esa apreciación, explicó que “ya sabemos lo que va a pasar, porque la jueza de la causa es muy defensora de los derechos de los chicos”.
“Lamentablemente, los derechos de estos pibes valen más que los nuestros”, reprochó enseguida.
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Por otra parte, la abuela de la víctima aludió a que “en la audiencia que hubo en enero último con la jueza subrogante se dieron cuenta que el chico (por el homicida de Mateo) estuvo un año encerrado y que en ese lapso no hicieron nada con su situación”.
“Entonces dispuso que haga otra audiencia en 60 días, que se realizó el mes pasado y cuando estuvo la jueza natural de la causa, que se vio en el ojo de la tormenta porque tampoco se ocuparon del pibe que mató a mi nieto, resolvió convocar a la audiencia de este viernes”, agregó. Como se sabe, el menor con cautelar es inimputable para la ley, ya que no lo alcanza la reciente reforma.
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