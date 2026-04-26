Una salita de atención de La Plata sufrió destrozos tras un nuevo robo: "Estamos cansados"

Este fin de semana, una salita de San Carlos fue blanco de un nuevo episodio delictivo. Según detallaron, durante la madrugada del sábado, delincuentes ingresaron al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº 33, ubicado en la zona de 142 y 520, y sustrajeron elementos vitales para el funcionamiento diario de la institución.

El daño principal se centró en la bomba de agua del establecimiento, la cual fue arrancada de su lugar. Sin este equipo, el centro asistencial se encuentra imposibilitado de brindar atención en condiciones mínimas de higiene y salubridad, afectando de manera directa a los cientos de vecinos que acuden diariamente por consultas médicas y vacunación.

Este episodio no representa un hecho aislado, sino que se suma a una lista de ataques previos contra el mismo edificio. Los profesionales y empleados administrativos manifestaron su profundo malestar ante la falta de seguridad y la vulnerabilidad constante a la que están expuestos.

Uno de los trabajadores del centro de salud, en diálogo con Diario EL DIA, expresó su frustración: “En la madrugada del sábado entraron y se llevaron la bomba de agua, por lo que no puede funcionar en condiciones. No es la primera vez que pasa y los trabajadores están cansados de vivir estas situaciones, no es digno trabajar así”.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre detenidos por el hecho. Mientras, los vecinos de San Carlos, reclaman por medidas de vigilancia que impidan que estos ataques se repitan con el correr de las próximas semanas.