Adiós a Adolfo Aristarain: el cineasta argentino murió a los 82 años

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El director de cine argentino Adolfo Aristarain, falleció este domingo a los 82 años. Uno de los cineastas más importantes de habla hispana dejó una huella imborrable con sus obras audiovisuales, sobre todo en Argentina y España, donde forjó prácticamente toda su carrera.
Las películas de Aristarain se destacaron por la mezcla de géneros entre policial y drama, que daban como resultado reflexiones políticas y éticas. Entre sus hitos más significativos se encuentran Tiempo de Revancha (1981) protagonizada por Federico Luppi, Haydée Padilla, Julio De Grazia y Ulises Dumont; Un Lugar en el Mundo (1992) con Luppi, José de Sacristán, Cecilia Roth y Leonor Benedetto; y Martín Hache (1997) con Roth, Eusebio Poncela y Juan Diego Botto; entre otros films.
Antes de ser director de cine, fue asistente en más de 30 películas, incluyendo producciones internacionales como Érase una vez en el Oeste de Sergio Leone. Vivió y trabajó muchos años en España, sin dejar de hacerlo en su propio país. Sin embargo, fue en Europa donde recibió el último reconocimiento a su trayectoria: en el año 2024, la Academia de Cine española le otorgó la Medalla de Oro.
Su película Un lugar en el Mundo ganó la Concha de Oro en San Sebastián y el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana.
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