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Adiós a Adolfo Aristarain: el cineasta argentino murió a los 82 años

Adiós a Adolfo Aristarain: el cineasta argentino murió a los 82 años
26 de Abril de 2026 | 18:43

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El director de cine argentino Adolfo Aristarainfalleció este domingo a los 82 años. Uno de los cineastas más importantes de habla hispana dejó una huella imborrable con sus obras audiovisuales, sobre todo en Argentina España, donde forjó prácticamente toda su carrera.

Las películas de Aristarain se destacaron por la mezcla de géneros entre policial drama, que daban como resultado reflexiones políticas éticas. Entre sus hitos más significativos se encuentran Tiempo de Revancha (1981) protagonizada por Federico Luppi, Haydée Padilla, Julio De Grazia Ulises DumontUn Lugar en el Mundo (1992) con Luppi, José de Sacristán, Cecilia Roth Leonor Benedetto; y Martín Hache (1997) con Roth, Eusebio Poncela Juan Diego Botto; entre otros films.

Antes de ser director de cine, fue asistente en más de 30 películas, incluyendo producciones internacionales como Érase una vez en el Oeste de Sergio Leone. Vivió y trabajó muchos años en España, sin dejar de hacerlo en su propio país. Sin embargo, fue en Europa donde recibió el último reconocimiento a su trayectoria: en el año 2024, la Academia de Cine española le otorgó la Medalla de Oro.

Su película Un lugar en el Mundo ganó la Concha de Oro en San Sebastián y el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana.

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