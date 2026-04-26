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Crecen los reclamos vecinales por los cortes de luz en La Plata en medio de las fuertes ráfagas de viento

Crecen los reclamos vecinales por los cortes de luz en La Plata en medio de las fuertes ráfagas de viento
26 de Abril de 2026 | 18:52

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La Plata y la Región atraviesa una jornada marcada por las fuertes ráfagas de vientos y los cortes de energía eléctrica que afectaron a distintos barrios, lo que generó preocupación, malestar y reclamos vecinales. Las interrupciones impactaron especialmente en Barrio Hipódromo, City Bell y la zona este, como Villa Elvira, aunque también se registraron en otros puntos clave del distrito.

Entre las zonas afectadas se sumaron 44 y 167, así como el área comprendida por 41 entre 4 y 5, donde la situación encendió alarmas por la presencia de personas electrodependientes que quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas. Vecinos del sector advirtieron que la falta de energía puso en riesgo la salud de quienes dependen de equipos médicos para su vida cotidiana.

A lo largo de la tarde, se sucedieron reportes desde distintos puntos: 79 y 117, 72 y 120, la zona de 38 y el Boulevard en Barrio Hipódromo, y el área de la terminal de micros en diagonal 74 y 40. En muchos casos, los usuarios señalaron no solo la falta de luz, sino también la caída de servicios asociados como internet y la imposibilidad de comunicarse con la empresa prestataria, Edelap.

“Estamos sin luz, sin internet y no podemos comunicarnos”, expresó un vecino afectado, reflejando el malestar generalizado ante la falta de respuestas en tiempo real.

Desde Edelap informaron que las fallas estuvieron vinculadas a las condiciones climáticas. Según detallaron, “la zona fue relevada por el centro operativo y cuadrillas técnicas se encuentran trabajando en las instalaciones”. Posteriormente, confirmaron que los cortes estuvieron directamente asociados a la intensidad del viento.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Hidrometeorología local, durante la tarde se registraron ráfagas del sudoeste de entre 60 y 75 kilómetros por hora, lo que provocó inconvenientes en la red eléctrica y derivó en múltiples interrupciones del servicio.

Si bien desde la empresa indicaron que el suministro comenzó a restablecerse de manera progresiva y que cerca de las 18:50 horas se normalizó en gran parte de las zonas afectadas, los reclamos persistieron, especialmente en sectores donde la vulnerabilidad es mayor.

La situación en 41 entre 4 y 5 puso el foco en "la necesidad de protocolos específicos para asistir a usuarios electrodependientes ante contingencias de este tipo", un reclamo que vecinos consideran urgente y prioritario, según reportaron a este medio.

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