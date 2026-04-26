Vecinos de un barrio de La Plata convocaron a una asamblea ante los reiterados episodios de inseguridad

Los frentistas del barrio La Loma realizarán este lunes 27 de abril una asamblea con el fin de reclamar medidas de seguridad urgentes. La convocatoria surge como respuesta directa al incremento de hechos delictivos que afectaron a la zona en las últimas semanas.

El encuentro está pautado para las 17 horas en la intersección de 16 y 36. El objetivo de los vecinos consiste en visibilizar la problemática y organizar acciones conjuntas ante lo que califican como una "ola delictiva" sin precedentes en el sector.

Según relataron los frentistas, los robos ocurren bajo diversas modalidades, tanto en la vía pública como en el interior de las viviendas. La mayor preocupación reside en la audacia de los asaltantes, quienes irrumpen en las casas incluso cuando los moradores se encuentran dentro.

Además, los vecinos advirtieron que los delincuentes realizan tareas de inteligencia previa, ya que circulan por el barrio para observar los movimientos y las rutinas de entrada y salida de los vecinos antes de concretar las denominadas "entraderas".

El malestar generalizado se profundizó tras un intento de robo reciente en la zona de 36 y 15. A pesar de que el barrio cuenta con una amplia red de prevención propia con cámaras y alarmas vecinales, resulta insuficiente ante el reiterado accionar de las bandas delictivas.