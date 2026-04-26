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Política y Economía

El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario que omitió declarar departamentos en Estados Unidos

  

El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario que omitió declarar departamentos en Estados Unidos
26 de Abril de 2026 | 20:51

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, luego de que, a través de una investigación periodística, quedara expuesto que el funcionario omitió declarar siete departamentos en Miami.

La investigación que precipitó su caída revela que Frugoni controlaría al menos siete propiedades en el estado de Florida, Estados Unidos, cinco de las cuales se encuentran en el exclusivo condado de Palm Beach. Los valores de estos departamentos oscilan entre los $140.000 y $310.000 dólares.

Para administrar estos bienes, el ahora exfuncionario habría utilizado una estructura societaria radicada en Delaware, un reconocido paraíso fiscal interno de EE. UU.: Genova LLC (constituida en 2021) y Wika LLC -o Waki LLC- (creada en 2025).

Según documentación registral, Frugoni figura como el controlante y beneficiario final de ambos vehículos financieros, los cuales habrían servido para la adquisición de los inmuebles sin pasar por el radar del fisco argentino.

La gravedad del caso radica en que estos activos no fueron reportados ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Al tratarse del máximo responsable de las áreas de Infraestructura y Transporte dentro de la gestión de Javier Milei, el hallazgo de una estructura offshore no declarada resultó incompatible con la continuidad en su cargo.

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