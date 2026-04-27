Piden donaciones para sostener un refugio de mascotas de La Plata

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El refugio de mascotas “Titucha” atraviesa dificultades para sostener la comida de los más de 100 perros a los que cuidan. Es por eso que solicitaron la colaboración de toda la comunidad ya sea con alimento balanceado, medicamentos o dinero. “No le podemos pagar a la distribuidora de alimento”, admitieron desde la protectora.
Aquellos que quieran colaborar pueden llamar al 221 459-4180 para acercar su donación.
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