Piden donaciones para sostener un refugio de mascotas de La Plata

El refugio de mascotas “Titucha” atraviesa dificultades para sostener la comida de los más de 100 perros a los que cuidan. Es por eso que solicitaron la colaboración de toda la comunidad ya sea con alimento balanceado, medicamentos o dinero. “No le podemos pagar a la distribuidora de alimento”, admitieron desde la protectora.

Aquellos que quieran colaborar pueden llamar al 221 459-4180 para acercar su donación.