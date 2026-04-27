Presentaron a la nueva directora general de Juventudes de La Plata y nuevas medidas para fortalecer la agenda

El jefe comunal de La Plata, Julio Alak, presentó una serie de medidas orientadas a fortalecer la agenda de políticas públicas para las juventudes durante un acto realizado esta mañana en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

La jornada se desarrolló en el marco de la asunción de Sol Alconada como directora general de Juventudes local y reunió a funcionarios locales, referentes estudiantiles, representantes de organizaciones sociales, políticas y religiosas y miembros de la comunidad universitaria.

Durante el acto, se realizó un balance de gestión que destacó la consolidación de una agenda integral de programas y políticas públicas orientada a ampliar derechos, fomentar la participación y generar oportunidades para los jóvenes de la ciudad.

Entre las principales líneas de trabajo en funcionamiento se encuentran iniciativas como Juventudes Solidarias, Punto Joven, Centros Juveniles, Juventudes con Derechos y Escena Joven, además de una fuerte presencia en escuelas secundarias a través de talleres de orientación vocacional, participación estudiantil y promoción del voto joven.

Asimismo, de cara a lo que se viene se anticipó el lanzamiento de un programa sobre salud mental en instituciones educativas, una campaña de concientización sobre el uso responsable de redes sociales y de prevención de la ludopatía y la construcción de playones deportivos en conjunto con la Provincia.

En la misma línea, se prevén jornadas solidarias en casas de estudiantes, nuevas instancias de articulación con áreas como Inquilinos, Salud y Deportes, la conformación de una mesa de juventudes con vistas a un Consejo Consultivo Joven e iniciativas orientadas a la capacitación y formación junto a universidades, centros de formación y sindicatos.

“Los pueblos organizados en todos sus sectores, en juventud, en el territorio, en las universidades, son pueblos más fuertes, tienen democracias más sólidas, y para nosotros tener una dirección de juventud es muy importante”, sostuvo Alak, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Guillermo Cara, entre otras autoridades.

“Para mí este es un momento de compromiso público y de redoblar esfuerzos para que el Municipio llegue a todos los jóvenes de la ciudad que nos necesitan, generando espacios en los que puedan pensar su futuro”, destacó Alconada durante su asunción.