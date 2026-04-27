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Política y Economía

Avanza en el Concejo la rendición de cuentas municipal y se votará en la próxima sesión

El balance del ejercicio 2025 de Alak tuvo despacho en la comisión de Hacienda, con apoyo de la UCR. LLA y el PRO, en contra

Avanza en el Concejo la rendición de cuentas municipal y se votará en la próxima sesión
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

27 de Abril de 2026 | 15:31

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El expediente de la rendición de cuentas municipal del ejercicio 2025 fue despachado este mediodía en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, por lo que se espera que sea votado en la próxima sesión, prevista para la semana próxima. Con un gasto total de 475 mil millones de pesos, la ejecución presupuestaria de Julio Alak tuvo, además del aval oficialista, el acompañamiento de la UCR, mientras que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO confirmaron su rechazo.

En este escenario, con los 12 miembros del peronismo y el voto radical, el expediente tiene los números requeridos para ser aprobado en la próxima sesión ordinaria, prevista para el 7 de mayo. 

En tanto, cuestionando la baja ejecución de recursos en el área de Seguridad, entre otros puntos, las bancadas de LLA y el PRO confirmaron que rechazarán la votación. Consultados por EL DIA, el libertario Juan Pablo Allan y el amarillo Nicolás Morzone ya habían anticipado su posición la semana pasada, luego de escuchar a los funcionarios de la secretaría de Hacienda brindar detalles sobre lo ejecutado.

Con unos 4.000 millones de pesos de superávit y la mayor asignación de partidas destinada a Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (257 mil millones de pesos), la asignación presupuestaria municipal del año pasado mostró una reafirmación de las prioridades de la gestión de Alak: obras, inversiones en los barrios, Educación y Seguridad fueron las áreas con mayor cantidad de fondos, un esquema similar al de 2024.

Detrás de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, en Educación la Comuna gastó 35.600 millones de pesos. En la Secretaría General, que tiene a su cargo las delegaciones de todas las localidades de la periferia, la ejecución fue de 33.900 millones de pesos y le sigue Salud, con 17.000 millones, entre las más importantes.

Ante el cuestionamiento opositor por la subejecución en el área de Seguridad, cuya secretaría tuvo un gasto de 13.700 millones de pesos, el secretario de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo, Sebastián Genatti, sostuvo la semana pasada que “parte de la inversión en cámaras, camionetas y tecnología destinada a esa cartera fue imputada a la Secretaría Administrativa”, que refleja un gasto de 13.900 millones de pesos.

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La reunión del lunes pasado, en la que el equipo del área económica explicó los detalles del expediente, concluyó con polémica, luego de que Genatti cuestionara las políticas económicas del gobierno nacional y su impacto en la Provincia y las arcas municipales y no descartara que, frente a la caída del consumo y la baja de la coparticipación, la Comuna cierre 2026 con déficit.

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