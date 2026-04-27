Avanza en el Concejo la rendición de cuentas municipal y se votará en la próxima sesión

En medio de la polémica por el Plan Remediar, la Provincia anunció un refuerzo de entrega de medicamentos a municipios
En medio de la polémica por el Plan Remediar, la Provincia anunció un refuerzo de entrega de medicamentos a municipios
Alexander Medina, en la previa de Estudiantes - Flamengo: "Creo en estos jugadores y estoy ilusionado"
Reforma laboral: la CGT pidió la recusación de los jueces que volvieron a poner en vigencia la ley
48 segundos: marcaron una casa en La Plata, el menor de los ladrones trepó y se robaron la bicicleta
Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros
El Mundial 2026 ya comenzó a jugarse: volvió el furor por las figuritas en La Plata y todo el país
Martín Fierro de la Moda 2026: fotos y ganadores de los premios que entregó APTRA
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
¿Se adelantó el invierno? El viento frío se hace sentir en La Plata
Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP
Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Pesadilla en Berisso: una banda tuvo dos horas en cautiverio a un hombre
Cercados por el delito: se extiende el uso de alambres eléctricos
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Lee las noticias que otros medios eligen no mostrar
Arrancó la temporada alta de intoxicaciones por monóxido de carbono: claves para evitarlas
Trasladan al sospechoso de querer asesinar a Trump durante una gala en un hotel
El canciller iraní se reunió con Putin, que se mete en el conflicto en Medio Oriente
Clínica del horror: encontraron 8 fetos humanos dentro de una bolsa de basura
En La Loma escala un reclamo vecinal por la situación de inseguridad
De 1.000 a 150 empleados: el drástico plan de Sturzenegger para "modernizar" el SMN
Sin votos para eliminar las PASO, el oficialismo cambia de estrategia
Denunciaron por actitudes de violencia a una familia de La Plata
Una huella que persiste: Berisso recordó Chernobyl con emoción y conciencia
El Concejo retoma el tratamiento de la rendición de cuentas en comisión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El balance del ejercicio 2025 de Alak tuvo despacho en la comisión de Hacienda, con apoyo de la UCR. LLA y el PRO, en contra
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
El expediente de la rendición de cuentas municipal del ejercicio 2025 fue despachado este mediodía en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, por lo que se espera que sea votado en la próxima sesión, prevista para la semana próxima. Con un gasto total de 475 mil millones de pesos, la ejecución presupuestaria de Julio Alak tuvo, además del aval oficialista, el acompañamiento de la UCR, mientras que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO confirmaron su rechazo.
En este escenario, con los 12 miembros del peronismo y el voto radical, el expediente tiene los números requeridos para ser aprobado en la próxima sesión ordinaria, prevista para el 7 de mayo.
En tanto, cuestionando la baja ejecución de recursos en el área de Seguridad, entre otros puntos, las bancadas de LLA y el PRO confirmaron que rechazarán la votación. Consultados por EL DIA, el libertario Juan Pablo Allan y el amarillo Nicolás Morzone ya habían anticipado su posición la semana pasada, luego de escuchar a los funcionarios de la secretaría de Hacienda brindar detalles sobre lo ejecutado.
Con unos 4.000 millones de pesos de superávit y la mayor asignación de partidas destinada a Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (257 mil millones de pesos), la asignación presupuestaria municipal del año pasado mostró una reafirmación de las prioridades de la gestión de Alak: obras, inversiones en los barrios, Educación y Seguridad fueron las áreas con mayor cantidad de fondos, un esquema similar al de 2024.
Detrás de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, en Educación la Comuna gastó 35.600 millones de pesos. En la Secretaría General, que tiene a su cargo las delegaciones de todas las localidades de la periferia, la ejecución fue de 33.900 millones de pesos y le sigue Salud, con 17.000 millones, entre las más importantes.
Ante el cuestionamiento opositor por la subejecución en el área de Seguridad, cuya secretaría tuvo un gasto de 13.700 millones de pesos, el secretario de Hacienda y Finanzas del Ejecutivo, Sebastián Genatti, sostuvo la semana pasada que “parte de la inversión en cámaras, camionetas y tecnología destinada a esa cartera fue imputada a la Secretaría Administrativa”, que refleja un gasto de 13.900 millones de pesos.
LE PUEDE INTERESAR
Bahía Blanca creció sin verde: expansión urbana y desigualdad ambiental en evidencia
LE PUEDE INTERESAR
Mar del Plata: la Justicia dará charlas en escuelas sobre violencia
La reunión del lunes pasado, en la que el equipo del área económica explicó los detalles del expediente, concluyó con polémica, luego de que Genatti cuestionara las políticas económicas del gobierno nacional y su impacto en la Provincia y las arcas municipales y no descartara que, frente a la caída del consumo y la baja de la coparticipación, la Comuna cierre 2026 con déficit.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí