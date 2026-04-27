Los postulantes a jueces, fiscales y defensores, y los candidatos K que impulsa el Gobierno para las vacantes

El Senado dará el puntapié inicial en el proceso de designación de 78 jueces, defensores y fiscales, con la audiencia pública que se efectuará el próximo jueves, donde unos 16 postulantes rendirán examen ante los legisladores.

En una nueva tanda de designaciones, el Poder Ejecutivo sumó 30 nombres a la lista de aspirantes a vacantes judiciales. Una de las propuestas centrales es la continuidad de Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el Gobierno busca que el magistrado permanezca en su cargo por un nuevo período de cinco años, superando el tope de edad jubilatoria. Pesino y María Dora González dejaron sin efecto la cautelar que había suspendido 82 artículos de la reforma laboral decretada por el juez Horacio Ojeda.

Ahora los nuevos pliegos deben tener ingreso formal en una sesión de la Cámara de Senadores que posiblemente se realice el 6 de mayo, para que la Comisión de Acuerdo pueda avanzar en el tratamiento de esas propuestas, como lo hizo en el caso de la prórroga del mandato del padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques.

Lo mismo ocurrió en la sesión del 9 de abril, cuando el Senado otorgó estado parlamentario a unos 78 pliegos enviados por el Gobierno para cubrir vacantes en el Poder Judicial, de los cuales 16 defenderán sus postulaciones en la audiencia de este jueves 30 de abril.

Será la primera de las cuatro Audiencias Públicas que se efectuarán entre el 30 de abril y el 13 de mayo, previo a que esos 78 pliegos se traten en el recinto de sesiones del Senado, que con mayoría simple votará la designación de postulantes para el Poder Judicial.

De todos modos, los pliegos que más atención política tendrán se tratarán en mayo, que es cuando expondrán Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

En la segunda semana de dicho mes, también lo hará María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur.

Otro pliego que despierta el interés de los legisladores es el de Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, que está a cargo del Caso Libra, para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

En la primera Audiencia Pública de la comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Pagotto, expondrá María Inés Restón como Defensora Pública ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, un lugar estratégico para el Gobierno. Restón obtuvo el primer lugar en el orden de mérito del Concurso N°175 para el Ministerio Público de la Defensa y ha figurado con altos puntajes en el Concurso N°216.

Expondrán también a Ricardo Lombardo, a quien se propone como juez de la Cámara del Tribunal Oral de Menores N°3 de Capital Federal, a Santiago Poncio, como magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 de Capital Federal, y a Javier Santiso, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°5 de Capital Federal.

En la lista para exponer figuran, como juez del Juzgado Nacional de Menores N°2 de Capital Federal, Ignacio Labadens, y Julián Herrera para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°44 de Capital Federal.

Se presentarán en la Audiencia Pública para ser juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°59 de la Capital Federal, Santiago Munilla, y Gloria Capanegra para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17 de Capital Federal.

También defenderán ante los senadores sus pliegos Soledad Mariño, Laura Kvitko, Hugo Decaria, Juan Balcázar, Ezequiel Sobrino Reig, Santiago Poncio, Germán Degano y José Guerrero.

Los candidatos K que impulsa el Gobierno

La interna en la cúpula del poder libertario ha entrado en una fase de "guerra total". La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ha decidido abandonar las teorías conspirativas para pasar a la acción directa: su objetivo es demostrarle al presidente Javier Milei que su estructura es más eficaz que la influencia de Santiago Caputo. Para ello, ha tomado las riendas de la estrategia judicial, enviando más de 100 pliegos al Senado y sellando alianzas clave con el ministerio de Justicia.

El reciente viaje presidencial a Israel no sólo tuvo fines diplomáticos. Fue el escenario donde el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, terminó de integrarse al círculo de confianza de los hermanos Milei. Bajo la tutela de Karina y el asesoramiento de Eduardo “Lule” Menem, Mahiques presentó una estrategia que busca blindar al Gobierno ante el avance de causas sensibles, como las irregularidades en la ANDIS o el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La jugada judicial ha generado sorpresa por la inclusión de nombres vinculados históricamente al kirchnerismo y a la agrupación Justicia Legítima. Entre los postulados destacan:

- Santiago Vismara y Angeles Ramos, ambos cercanos a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

- Juan Manuel Mejuto: mano derecha del juez Daniel Obligado, quien sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa Hotesur.

- Pablo Matkovic: ex asesor de Nilda Garré y crítico de las políticas de seguridad de Patricia Bullrich.

Desde el entorno presidencial defienden estas designaciones bajo una premisa que el propio Milei ha repetido para acallar a los puristas de su espacio: “Somos liberales pragmáticos, no libertarados”.

La tensión no se limita a los despachos. Este fin de semana, la batalla se libró en redes sociales. Mientras la militancia digital orgánica (identificada con Santiago Caputo) criticaba los pliegos por su tinte "K", Karina Milei habilitó a su propia tropa para contraatacar. La aparición de la hermana del jefe de Estado en un acto junto a Sebastián Pareja, titular de LLA en provincia de Buenos Aires y enemigo declarado de los tuiteros libertarios, fue interpretada como un desafío abierto al control comunicacional de Caputo.

Finalmente, el sector judicial que impulsa Karina también parece llevar alivio a la AFA. La designación de Agustín Raúl Rubiero en la Cámara Civil es vista con buenos ojos por Claudio Tapia, justo cuando la Justicia debe decidir sobre cuestiones de domicilio legal de la entidad y tras la polémica adulteración de pruebas que afectaban a la cúpula del fútbol argentino.

Con estos movimientos, Karina Milei no sólo busca blindar la gestión, sino demostrar que el verdadero poder en la Casa Rosada no reside en los algoritmos de las redes, sino en el control institucional y el pragmatismo de los expedientes.