Cayó "Tochi", un delincuente con frondoso prontuario que estaba prófugo desde hace tres años en La Plata

Tras una exhaustiva investigación llevada adelante por la DDI La Plata, las autoridades lograron la detención de un hombre de 38 años, identificado como el presunto autor de un violento asalto ocurrido hace un año en una verdulería de Villa Elvira. El operativo de captura se concretó en pleno centro de la ciudad de Berisso.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), tras una serie de tareas de campo que permitieron establecer el paradero del sospechoso. El hecho que originó la investigación tuvo lugar el 28 de abril de 2023 en un comercio ubicado en la calle 86, entre 15 y 16. En aquella oportunidad, un delincuente armado con una pistola calibre 9 mm ingresó al local con fines de robo.

Según consta en la causa, el asaltante abrió fuego contra la víctima, un hombre de 35 años, efectuando tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en la rodilla izquierda del comerciante, provocándole una herida con orificio de entrada y salida. Los restantes disparos fueron dirigidos hacia la zona de la cabeza, aunque afortunadamente no lograron dar en el blanco. Tras el ataque, el malviviente huyó del lugar llevándose un teléfono Samsung, dinero en efectivo y la moto de la víctima, una Skua de alta cilindrada.

El operativo para atraparlo en Berisso

A partir de relevamientos y testimonios recogidos por el Grupo Operativo de la DDI, se logró identificar al agresor, quien ya contaba con un pedido de captura activo desde agosto de 2022. Los investigadores determinaron que, tras el robo, el sospechoso había abandonado sus lugares habituales en La Plata para ocultarse en una vivienda situada en las calles 176 y 28 de Berisso.

Luego de varios días de vigilancia con móviles no identificables, los efectivos policiales lograron interceptarlo en la Avenida Montevideo, entre 12 y 13. Al ser identificado, se procedió a su inmediata detención.

UN FRONDOSO HISTORIAL DELICTIVO

El detenido cuenta con antecedentes penales que se remontan al año 2005, evidenciando una trayectoria delictiva sostenida tras ser condenado por homicidio calificado y homicidio en ocasión de robo en 2014 y 2015, afrontado procesos por robo calificado con armas en los años 2005, 2006, 2007 y 2010. Además, en julio de 2022 había recibido el beneficio de arresto domiciliario, el cual habría quebrantado, derivando en su actual situación de prófugo.

La causa se encuentra a cargo de la UFI Nro. 17, bajo la instrucción de la Dra. Di Lorenzo, y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías Nro. 4 y el Juzgado de Ejecución Nro. 2 de La Plata. El imputado será trasladado a sede judicial a primera hora para prestar declaración.