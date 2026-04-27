Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

Policiales

Cayó "Tochi", un delincuente con frondoso prontuario que estaba prófugo desde hace tres años en La Plata

Cayó "Tochi", un delincuente con frondoso prontuario que estaba prófugo desde hace tres años en La Plata
27 de Abril de 2026 | 18:13

Escuchar esta nota

Tras una exhaustiva investigación llevada adelante por la DDI La Plata, las autoridades lograron la detención de un hombre de 38 años, identificado como el presunto autor de un violento asalto ocurrido hace un año en una verdulería de Villa Elvira. El operativo de captura se concretó en pleno centro de la ciudad de Berisso.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), tras una serie de tareas de campo que permitieron establecer el paradero del sospechoso. El hecho que originó la investigación tuvo lugar el 28 de abril de 2023 en un comercio ubicado en la calle 86, entre 15 y 16. En aquella oportunidad, un delincuente armado con una pistola calibre 9 mm ingresó al local con fines de robo.

Según consta en la causa, el asaltante abrió fuego contra la víctima, un hombre de 35 años, efectuando tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en la rodilla izquierda del comerciante, provocándole una herida con orificio de entrada y salida. Los restantes disparos fueron dirigidos hacia la zona de la cabeza, aunque afortunadamente no lograron dar en el blanco. Tras el ataque, el malviviente huyó del lugar llevándose un teléfono Samsung, dinero en efectivo y la moto de la víctima, una Skua de alta cilindrada.

El operativo para atraparlo en Berisso

A partir de relevamientos y testimonios recogidos por el Grupo Operativo de la DDI, se logró identificar al agresor, quien ya contaba con un pedido de captura activo desde agosto de 2022. Los investigadores determinaron que, tras el robo, el sospechoso había abandonado sus lugares habituales en La Plata para ocultarse en una vivienda situada en las calles 176 y 28 de Berisso.

Luego de varios días de vigilancia con móviles no identificables, los efectivos policiales lograron interceptarlo en la Avenida Montevideo, entre 12 y 13. Al ser identificado, se procedió a su inmediata detención.

UN FRONDOSO HISTORIAL DELICTIVO 

El detenido cuenta con antecedentes penales que se remontan al año 2005, evidenciando una trayectoria delictiva sostenida tras ser condenado por homicidio calificado y homicidio en ocasión de robo en 2014 y 2015, afrontado procesos por robo calificado con armas en los años 2005, 2006, 2007 y 2010. Además, en julio de 2022 había recibido el beneficio de arresto domiciliario, el cual habría quebrantado, derivando en su actual situación de prófugo.

LE PUEDE INTERESAR

Asamblea vecinal en La Loma ante una ola de episodios de inseguridad: "Se repiten todos los días"

LE PUEDE INTERESAR

Allanamiento en la Unidad 9 de La Plata: secuestraron celulares, notebooks, routers y hasta consolas de videojuegos

La causa se encuentra a cargo de la UFI Nro. 17, bajo la instrucción de la Dra. Di Lorenzo, y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías Nro. 4 y el Juzgado de Ejecución Nro. 2 de La Plata. El imputado será trasladado a sede judicial a primera hora para prestar declaración.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse

Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros

Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP

Máximo contra un frente anti-Milei y Bianco no prioriza indulto a Cristina

Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS

Advierten sobre distintas situaciones peligrosas en la República de los Niños

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Últimas noticias de Policiales

Asamblea vecinal en La Loma ante una ola de episodios de inseguridad: "Se repiten todos los días"

Allanamiento en la Unidad 9 de La Plata: secuestraron celulares, notebooks, routers y hasta consolas de videojuegos

48 segundos: marcaron una casa en La Plata, el menor de los ladrones trepó y se robaron la bicicleta

Clínica del horror: encontraron 8 fetos humanos dentro de una bolsa de basura
Información General
De 1.000 a 150 empleados: el drástico plan de Sturzenegger para "modernizar" el SMN
Programadores: su demanda no cae pese a la IA
La morosidad en Mercado Pago se cuadruplicó
Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS
ANSES: cuánto cobrarán las pensiones no contributivas en mayo con aumento y bono
Deportes
Una nueva lesión frena a Mbappé a 45 días del Mundial 2026
Alexander Medina, en la previa de Estudiantes - Flamengo: "Creo en estos jugadores y estoy ilusionado"
Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse
VIDEO. Gimnasia puso quinta hacia los playoffs
Tarde polémica con el VAR como protagonista
Espectáculos
En la entrega de los Martín Fierro de la Moda: Romina Gaetani habló de su presente tras la denuncia por violencia
La reacción de Pampita al perder con Sofía Gonet el Martín Fierro en la categoría Mejor estilo femenino en big show
Rating: los números de la ceremonia de los premios Martín Fierro de la Moda
La alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026: en 25 fotos los looks de los famosos
Reproche de Susana Giménez a Luis Ventura en los Martín Fierro de la Moda 2026
La Ciudad
¿Se adelantó el invierno? El termómetro marcó 4º en La Plata y el frío se hace sentir
VIDEO. El Mundial 2026 ya comenzó a jugarse: volvió el furor por las figuritas en La Plata y todo el país
Arrancó la temporada alta de intoxicaciones por monóxido de carbono: claves para evitarlas
Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA
Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla