Lanzan un seminario para debatir riesgos, desafíos y oportunidades en la era de la IA

El Instituto de Capacitación Política (ICP) presenta un nuevo seminario orientado a reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad contemporánea, entendida como un verdadero “cambio civilizatorio” que ya está modificando la manera en que habitamos el mundo.

Denominada “Inteligencia colectiva. Claves para poner a la IA a favor del desarrollo humano”, la iniciativa se desarrollará bajo modalidad virtual con inscripción previa en https://www.icpweb.ar/ los jueves de mayo a las 18 horas a partir del jueves 7. Las clases durarán dos horas y el programa puede consultarse en la misma página web.

Con aportes de especialistas de distintos campos del conocimiento, el seminario estará a cargo de Claudio Martínez, comunicador con más de 40 años de trayectoria y amplia experiencia en producción de contenidos políticos, culturales y educativos, actual director del Instituto de Innovación Digital.

"La propuesta está especialmente dirigida a personas con responsabilidad de gestión, dirigentes políticos, funcionarios y tomadores de decisiones, así como a estudiantes universitarios y público interesado en comprender las claves de este proceso y los desafíos que plantea", describió el director del ICP, Sebastián Tangorra.

A lo largo de la cursada, se abordará qué es la IA y cómo impacta en la vida cotidiana, desde el trabajo y la educación hasta la forma de producir, pensar y vincularse. También se analizarán sus efectos en la cultura, la economía y la política, poniendo el foco en las oportunidades, los riesgos y el futuro que estamos construyendo.

En ese marco, se debatirá cómo incide en el espacio público y la circulación de la información, planteando nuevos desafíos para la democracia, al tiempo que se indagará sobre qué está en juego frente a la delegación de funciones en las máquinas y la reconfiguración de las capacidades humanas.

Al mismo tiempo, se explorarán las oportunidades que abre esta tecnología, con herramientas que ya muestran avances significativos —por ejemplo en el campo de la salud— y que proyectan un salto exponencial en el desarrollo científico y en la calidad de vida.

El seminario también pondrá el foco en uno de los principales desafíos para la dirigencia: la brecha entre la velocidad de la innovación y los tiempos de la regulación, en un escenario donde las legislaciones suelen quedar por detrás y requieren nuevas respuestas por parte de los gobiernos.

Claves del seminario