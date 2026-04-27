Transporte en crisis: las empresas se declaran en emergencia y advierten nuevas reducciones de servicios

La situación del transporte público en La Plata y en el Área Metropolitana de Buenos Aires se encuentra en una situación límite, luego de varias semanas con frecuencia reducida de colectivos en las calles. En las últimas horas, las cámaras empresarias emitieron un comunicado conjunto en el cual manifestaron su preocupación por la ausencia de definiciones oficiales sobre los incrementos en el gasoil y los gastos operativos.

A pesar de los intentos por mantener la circulación de las unidades, el desfasaje financiero resulta crítico. Según las prestadoras, el Estado nacional y la Provincia de Buenos Aires mantienen un atraso en el pago de compensaciones que ya excede los 128 mil millones de pesos. Este escenario derivó en una declaración de estado de emergencia por parte de las compañías, quienes consideran que el esfuerzo actual para sostener la actividad es inviable.

Si bien existieron diversas mesas de diálogo y propuestas para optimizar el funcionamiento del sistema, el sector empresarial señala que aún no hay soluciones efectivas sobre la mesa. Por este motivo, todas las expectativas se centran en el encuentro previsto para el próximo 30 de abril en la Secretaría de Transporte de la Nación.

En esa instancia, los representantes de las líneas de colectivos esperan precisiones inmediatas y plazos verificables sobre el reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad. El objetivo es restablecer un marco de previsibilidad mínima para un servicio que utilizan millones de ciudadanos a diario.

la advertencia sobre la reducción de frecuencias

Sin un acuerdo en el corto plazo, la actual racionalización de los recorridos será más profunda. Las cámaras reiteraron su voluntad de dar continuidad al servicio público, pero aclararon que la falta de recursos técnicos y económicos obligará a implementar recortes adicionales con un impacto inevitable en la prestación normal.

El documento lleva la firma de las principales entidades del sector: la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la CEAP, la C.E.T.U.B.A. y la CEUTUPBA. Todas coinciden en que la estabilidad del sistema esencial de transporte depende de decisiones políticas urgentes que se deben tomar esta semana.