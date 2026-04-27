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Neymar posó con una camiseta de Estudiantes tras llegar a Argentina con el Santos

Neymar posó con una camiseta de Estudiantes tras llegar a Argentina con el Santos
27 de Abril de 2026 | 18:49

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En la previa del partido entre San Lorenzo y Santos, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, un grupo de hinchas de Estudiantes se acercaron al hotel donde se encontraba alojado el plantel del Peixe para saludar al ex jugador albirrojo Benjamín Rollheiser, y a su vez, aprovecharon para obsequiarle una camiseta del Club a Neymar.

El brasileño posó con la casaca y se sacó foto junto a los hermanos Franco y Nicolás Gratti. El partido entre el conjunto de Brasil y San Lorenzo tendrá lugar en el estadio Pedro Bidegain desde las 19 horas y contará con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina mientras que su compatriota David Rodríguez estará en el VAR.

El equipo del experimentado entrenador Cuca llega a este encuentro tras lo que fue el empate 2-2 ante Bahía, el pasado sábado en el Arena Fonte Nova, por la decimotercera fecha del Brasileirão que lo tiene en el puesto 17, en zona de descenso, con 14 unidades.

Para este partido ante San Lorenzo, el ex director técnico del Atlético Mineiro de Brasil modificará 9 de los 11 jugadores que empataron ante Bahía y solo mantendrá en el equipo titular al defensor argentino Gonzalo Escobar y al mediocampista Gabriel Bontempo.

Además, dentro de estas modificaciones estará el regreso del astro brasileño Neymar al equipo titular, lo que genera una gran expectativa para los hinchas de San Lorenzo que desean ver al ex Barcelona de España en el campo de juego del recinto ubicado en el barrio porteño del Bajo Flores.

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