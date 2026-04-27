Verón volvió a diferenciarse con la AFA: "No sé si quiero reconciliarme, quiero que esto cambie"

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, volvió a sacudir el avispero y disparó en contra de la Asociación del Fútbol Argentino, donde sostuvo que lo que está sucediendo “no es saludable”. Además, dejó en claro su postura ante la conducción de la casa madre del fútbol argentino: “Se llegó a un punto en el que no sé si quiero reconciliarme, sino que quiero que esto cambie”.

Las declaraciones cruzadas entre el mandamás estudiantil y los principales dirigentes de AFA no son nuevas, pero esta vez, los comentarios de la Brujita volvieron a posicionarse en el centro de la escena. En este sentido, remarcó que se está perdiendo una oportunidad importante a nivel internacional de “cambiar las cosas”.

Sin embargo, no se cerró a dialogar con Tapia y compañía: “Me interesa escuchar a la otra parte, intercambiar ideas. El problema es que pasa el tiempo y no se avanza”. Siguiendo esta misma línea, afirmó: “No tengo problema en sentarme a tomar un café con Chiqui Tapia. No sé si quiero reconciliarme, quiero que esto cambie y eso nos pone en dos lugares diferentes. La manera de conducir y todo lo que se está exponiendo hoy en día. Yo para el fútbol quiero otra cosa. Quiero que mi club crezca y que le vaya bien. A mí el fútbol no me va a hacer más rico”.

el debate acerca de las sociedades anónimas

Para Verón, gran parte de la resistencia en el país para que los clubes puedan recibir aportes externos se debe a la manera en que se comunica la idea: “Si se instala desde el miedo, la gente se va a cerrar. Siente que le quieren sacar algo que es suyo. En algún momento esto va a pasar, por una cuestión de necesidad”.

A su vez, también planteó un concepto de proyecto intermediario: “Puede haber un modelo que combine lo social con una estructura más profesional y con inversiones externas”. Por último, el ex futbolista manifestó: “Los clubes son muy presidencialistas. Yo intento que eso no pase, que el funcionamiento no dependa de una sola persona”.