Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

Deportes

Verón volvió a diferenciarse con la AFA: "No sé si quiero reconciliarme, quiero que esto cambie"

27 de Abril de 2026 | 18:40

Escuchar esta nota

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, volvió a sacudir el avispero y disparó en contra de la Asociación del Fútbol Argentino, donde sostuvo que lo que está sucediendo “no es saludable”. Además, dejó en claro su postura ante la conducción de la casa madre del fútbol argentino: “Se llegó a un punto en el que no sé si quiero reconciliarme, sino que quiero que esto cambie”.

Las declaraciones cruzadas entre el mandamás estudiantil y los principales dirigentes de AFA no son nuevas, pero esta vez, los comentarios de la Brujita volvieron a posicionarse en el centro de la escena. En este sentido, remarcó que se está perdiendo una oportunidad importante a nivel internacional de “cambiar las cosas”.

Sin embargo, no se cerró a dialogar con Tapia y compañía: “Me interesa escuchar a la otra parte, intercambiar ideas. El problema es que pasa el tiempo y no se avanza”. Siguiendo esta misma línea, afirmó: “No tengo problema en sentarme a tomar un café con Chiqui Tapia. No sé si quiero reconciliarme, quiero que esto cambie y eso nos pone en dos lugares diferentes. La manera de conducir y todo lo que se está exponiendo hoy en día. Yo para el fútbol quiero otra cosa. Quiero que mi club crezca y que le vaya bien. A mí el fútbol no me va a hacer más rico”.

el debate acerca de las sociedades anónimas

Para Verón, gran parte de la resistencia en el país para que los clubes puedan recibir aportes externos se debe a la manera en que se comunica la idea: “Si se instala desde el miedo, la gente se va a cerrar. Siente que le quieren sacar algo que es suyo. En algún momento esto va a pasar, por una cuestión de necesidad”.

A su vez, también planteó un concepto de proyecto intermediario: “Puede haber un modelo que combine lo social con una estructura más profesional y con inversiones externas”. Por último, el ex futbolista manifestó: “Los clubes son muy presidencialistas. Yo intento que eso no pase, que el funcionamiento no dependa de una sola persona”.

LE PUEDE INTERESAR

Una nueva lesión frena a Mbappé a 45 días del Mundial 2026

LE PUEDE INTERESAR

Alexander Medina, en la previa de Estudiantes - Flamengo: "Creo en estos jugadores y estoy ilusionado"
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse

Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros

Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP

Máximo contra un frente anti-Milei y Bianco no prioriza indulto a Cristina

Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS

Advierten sobre distintas situaciones peligrosas en la República de los Niños

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia vuelve a prepararse en Estancia Chica con Argentinos Juniors en la mira

En fotos y videos | Comenzó una nueva semana de paro docente en la UNLP: cómo sigue el conflicto

Neymar posó con una camiseta de Estudiantes tras llegar a Argentina con el Santos

Una nueva lesión frena a Mbappé a 45 días del Mundial 2026
Policiales
Cayó "Tochi", un delincuente con frondoso prontuario que estaba prófugo desde hace tres años en La Plata
Asamblea vecinal en La Loma ante una ola de episodios de inseguridad: "Se repiten todos los días"
Allanamiento en la Unidad 9 de La Plata: secuestraron celulares, notebooks, routers y hasta consolas de videojuegos
48 segundos: marcaron una casa en La Plata, el menor de los ladrones trepó y se robaron la bicicleta
Clínica del horror: encontraron 8 fetos humanos dentro de una bolsa de basura
Política y Economía
Transporte en crisis: las empresas se declaran en emergencia y advierten nuevas reducciones de servicios
Presentaron a la nueva directora general de Juventudes de La Plata y nuevas medidas para fortalecer la agenda
Lanzan un seminario para debatir riesgos, desafíos y oportunidades en la era de la IA
Avanza en el Concejo la rendición de cuentas municipal y se votará en la próxima sesión
Bahía Blanca creció sin verde: expansión urbana y desigualdad ambiental en evidencia
La Ciudad
¿Se adelantó el invierno? El termómetro marcó 4º en La Plata y el frío se hace sentir
VIDEO. El Mundial 2026 ya comenzó a jugarse: volvió el furor por las figuritas en La Plata y todo el país
Arrancó la temporada alta de intoxicaciones por monóxido de carbono: claves para evitarlas
Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA
Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP
Espectáculos
En la entrega de los Martín Fierro de la Moda: Romina Gaetani habló de su presente tras la denuncia por violencia
La reacción de Pampita al perder con Sofía Gonet el Martín Fierro en la categoría Mejor estilo femenino en big show
Rating: los números de la ceremonia de los premios Martín Fierro de la Moda
La alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026: en 25 fotos los looks de los famosos
Reproche de Susana Giménez a Luis Ventura en los Martín Fierro de la Moda 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla