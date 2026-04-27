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Comenzó una nueva semana de paro docente en la UNLP: cómo sigue el conflicto

La pugna por el desfinanciamiento y el reclamo salarial ya lleva 25 jornadas de lucha. Crece la incertidumbre estudiantil

27 de Abril de 2026 | 19:05

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La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) transita una nueva semana de paro docente que comenzó hoy y se extenderá hasta el sábado, en el marco de un conflicto que ya acumula más de 20 días sin clases en lo que va del ciclo lectivo. La medida, impulsada por gremios universitarios en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento, vuelve a resentir el normal dictado de clases en las distintas facultades.

El plan de lucha forma parte de una protesta a nivel nacional que incluye la exigencia de reapertura de paritarias y la aplicación de una Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, la actividad académica se ve atravesada por suspensiones, cursadas irregulares y una creciente incertidumbre respecto al desarrollo del calendario.

En varias unidades académicas, la falta de clases presenciales se combina con estrategias alternativas para sostener la continuidad pedagógica. Algunos docentes optan por mantener encuentros virtuales, mientras que otros adhieren plenamente a la medida.

“Si bien la medida es durante la semana, algunos profesores hacen clases virtuales, por lo que no se suspendió completamente ninguna materia”, contó Santino Zubeldia, estudiante de tercer año de la Facultad de Medicina.

En esa misma línea, otro compañero, Juan Bautista Muñoz , detalló que en su caso particular lograron mantener la cursada sin interrupciones: “Recién salimos de tener Fármaco, de 8:30 a 10:30. Nos avisaron la semana pasada por mail que íbamos a tener clase. Hay muchas comisiones que no tienen, pero la nuestra no se adhirió”.

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La situación, sin embargo, no es homogénea y depende en gran medida de cada cátedra. Mientras algunos espacios continúan con normalidad - ya sea presencial o virtual -, en otras facultades, como Bellas Artes y la escuela Anexa (Escuela Graduada “Joaquín V. González”), las actividades se encuentran totalmente paralizadas.

Más allá de las diferencias en la modalidad de cursada, el impacto del conflicto se hace sentir entre los estudiantes, que advierten sobre las dificultades para sostener el ritmo académico y cumplir con las exigencias evaluativas.

“Obviamente nos perjudica no tener clases, porque después se espera un nivel a la hora de los parciales”, expresó Muñoz, aunque también manifestó su respaldo a los reclamos docentes: “La medida está bien. La facultad pública es muy importante y se deben cumplir las leyes”.

En paralelo, comienza a percibirse un clima de preocupación más profundo. “Tenés dos mundos: los que recién ingresan y tuvieron pocas semanas de clases, y los que ya estamos hace un tiempo y notamos una especie de desgaste”, explicó Sharon Zabala, desde Bellas Artes.

Así, la UNLP suma una nueva semana sin clases y ya planifica sumarse el próximo 12 de mayo para una nueva marcha federal universitaria.

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