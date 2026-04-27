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Asamblea vecinal en La Loma ante una ola de episodios de inseguridad: "Se repiten todos los días"

Además, elaboraron un escrito para la Comisaría 4ª donde reclaman medidas de seguridad

Asamblea vecinal en La Loma ante una ola de episodios de inseguridad: "Se repiten todos los días"
27 de Abril de 2026 | 17:42

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Un grupo de vecinos de La Loma se reunió en una asamblea, donde manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona y decidió organizarse para reclamar mayores medidas de seguridad. Según relataron, en las últimas semanas se registró una seguidilla de robos con un modus operandi similar, principalmente en el sector comprendido por las calles 16 y 36 y alrededores de La Plata.

Gisela, una vecina de calle 16, explicó que la iniciativa surgió “por la alta ola de hechos delictivos”, que incluyen tanto intentos de robo como asaltos concretados. En su caso particular, contó que delincuentes ingresaron a su vivienda días atrás durante la madrugada: “Entraron por el patio, cortaron la reja con una amoladora y accedieron por una ventana. Nos salvó la alarma”, detalló.

De acuerdo a su testimonio, en lo que va de abril se registraron entre “once y doce casos”, muchos de ellos bajo una modalidad similar. Los episodios ocurren mayormente durante la noche o la madrugada, aunque también se han reportado hechos cerca de las 21 o 22 horas. “En varios casos entran con los propietarios dentro de la casa. Si no hay alarma o algún ruido que los alerte, avanzan”, señaló.

Además, la vecina aseguró que hubo situaciones violentas. “A la vuelta ingresaron a una casa a las dos de la mañana, golpearon al propietario y le robaron. En otra cuadra, a un vecino lo ataron y le llevaron hasta el auto”, afirmó.

En cuanto a los responsables, indicó que no pudieron determinar su origen, aunque sí advirtieron un cierto nivel de organización. “Por las cámaras vemos que se mueven vestidos de negro y con características similares. Parecen organizados”, sostuvo.

Los reclamos elevados a la Comisaría 4ª tras la seguidilla de robos

Frente a este escenario, los vecinos elevaron una nota formal al titular de la Comisaría 4ª de La Plata, en la que expresaron su “profunda preocupación” por los reiterados robos y solicitaron medidas concretas.

En el escrito, fechado en abril de 2026, detallaron que los delitos se repiten “prácticamente todos los días” en distintos horarios, incluyendo tarde, noche y madrugada. Asimismo, informaron que cuentan con imágenes y videos captados por cámaras de seguridad del barrio, donde se observa a personas vestidas de negro en actitud sospechosa durante la madrugada del 24 de abril.

Como principal reclamo, pidieron a las autoridades policiales reforzar la seguridad en la zona mediante una mayor presencia de efectivos, con el objetivo de prevenir nuevos hechos y llevar tranquilidad a los vecinos.

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