Transporte en crisis: las empresas se declaran en emergencia y advierten nuevas reducciones de servicios
Transporte en crisis: las empresas se declaran en emergencia y advierten nuevas reducciones de servicios
Asamblea vecinal en La Loma ante una ola de episodios de inseguridad: "Se repiten todos los días"
Avanza un megaproyecto de gas líquido en La Plata: cuándo comenzaría y los detalles de la inversión
Neymar posó con una camiseta de Estudiantes tras llegar a Argentina con el Santos
Allanamiento en la Unidad 9 de La Plata: secuestraron celulares, notebooks, routers y hasta consolas de videojuegos
Cayó "Tochi", un delincuente con frondoso prontuario que estaba prófugo desde hace tres años en La Plata
Verón volvió a diferenciarse con la AFA: "No sé si quiero reconciliarme, quiero que esto cambie"
Avanza en el Concejo la rendición de cuentas municipal y se votará en la próxima sesión
En medio de la polémica por el Plan Remediar, la Provincia anunció un refuerzo de entrega de medicamentos a municipios
Reforma laboral: la CGT pidió la recusación de los jueces que volvieron a poner en vigencia la ley
Estudiantes afina detalles para el partido con Flamengo por Copa Libertadores
VIDEO. El Mundial 2026 ya comenzó a jugarse: volvió el furor por las figuritas en La Plata y todo el país
48 segundos: marcaron una casa en La Plata, el menor de los ladrones trepó y se robaron la bicicleta
Presentaron a la nueva directora general de Juventudes de La Plata y nuevas medidas para fortalecer la agenda
¿Se adelantó el invierno? El termómetro marcó 4º en La Plata y el frío se hace sentir
Empleo registrado en Mar del Plata cae por 17 meses y crecen despidos sin causa
Martín Fierro de la Moda 2026: fotos y ganadores de los premios que entregó APTRA
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Lanzan un seminario para debatir riesgos, desafíos y oportunidades en la era de la IA
Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros
Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP
Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Pesadilla en Berisso: una banda tuvo dos horas en cautiverio a un hombre
Cercados por el delito: se extiende el uso de alambres eléctricos
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Lee las noticias que otros medios eligen no mostrar
Arrancó la temporada alta de intoxicaciones por monóxido de carbono: claves para evitarlas
Trasladan al sospechoso de querer asesinar a Trump durante una gala en un hotel
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Además, elaboraron un escrito para la Comisaría 4ª donde reclaman medidas de seguridad
Escuchar esta nota
Un grupo de vecinos de La Loma se reunió en una asamblea, donde manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona y decidió organizarse para reclamar mayores medidas de seguridad. Según relataron, en las últimas semanas se registró una seguidilla de robos con un modus operandi similar, principalmente en el sector comprendido por las calles 16 y 36 y alrededores de La Plata.
Gisela, una vecina de calle 16, explicó que la iniciativa surgió “por la alta ola de hechos delictivos”, que incluyen tanto intentos de robo como asaltos concretados. En su caso particular, contó que delincuentes ingresaron a su vivienda días atrás durante la madrugada: “Entraron por el patio, cortaron la reja con una amoladora y accedieron por una ventana. Nos salvó la alarma”, detalló.
De acuerdo a su testimonio, en lo que va de abril se registraron entre “once y doce casos”, muchos de ellos bajo una modalidad similar. Los episodios ocurren mayormente durante la noche o la madrugada, aunque también se han reportado hechos cerca de las 21 o 22 horas. “En varios casos entran con los propietarios dentro de la casa. Si no hay alarma o algún ruido que los alerte, avanzan”, señaló.
Además, la vecina aseguró que hubo situaciones violentas. “A la vuelta ingresaron a una casa a las dos de la mañana, golpearon al propietario y le robaron. En otra cuadra, a un vecino lo ataron y le llevaron hasta el auto”, afirmó.
En cuanto a los responsables, indicó que no pudieron determinar su origen, aunque sí advirtieron un cierto nivel de organización. “Por las cámaras vemos que se mueven vestidos de negro y con características similares. Parecen organizados”, sostuvo.
Frente a este escenario, los vecinos elevaron una nota formal al titular de la Comisaría 4ª de La Plata, en la que expresaron su “profunda preocupación” por los reiterados robos y solicitaron medidas concretas.
En el escrito, fechado en abril de 2026, detallaron que los delitos se repiten “prácticamente todos los días” en distintos horarios, incluyendo tarde, noche y madrugada. Asimismo, informaron que cuentan con imágenes y videos captados por cámaras de seguridad del barrio, donde se observa a personas vestidas de negro en actitud sospechosa durante la madrugada del 24 de abril.
Como principal reclamo, pidieron a las autoridades policiales reforzar la seguridad en la zona mediante una mayor presencia de efectivos, con el objetivo de prevenir nuevos hechos y llevar tranquilidad a los vecinos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí