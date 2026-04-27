Estudiantes afina detalles para el partido con Flamengo por Copa Libertadores

Estudiantes continúa con los trabajos en el Country Club de City Bell de cara al partido del miércoles frente a Flamengo, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Con el foco puesto en uno de los compromisos más exigentes del semestre, el plantel albirrojo avanza con la preparación de un duelo clave para empezar a marcar el rumbo en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

El equipo dirigido por Alexander Medina dejó atrás el sabor amargo que dejó la igualdad sin goles ante Talleres, un encuentro en el que mostró control durante varios pasajes, pero volvió a quedar en deuda en dos aspectos que el entrenador considera centrales: la generación de juego y la contundencia en los metros finales.

Si bien todavía no hay señales concretas del posible once titular, y el plantel recién hoy completará su segunda práctica formal de la semana, todo indica que Medina volverá a apostar por nombres de peso para afrontar la noche copera. En ese escenario, futbolistas como Guido Carrillo y Tiago Palacios aparecen con muchas chances de regresar a la formación inicial, luego de haber sido preservados parcialmente en el último compromiso.

Uno de los principales interrogantes pasa por el frente de ataque. Allí, el cuerpo técnico mantiene abierta una pulseada por un lugar entre Brian Aguirre y Edwin Cetré, dos futbolistas de características distintas que pelean por meterse entre los once para acompañar la estructura ofensiva del equipo en un partido que exigirá desequilibrio y precisión.

Con este panorama, Estudiantes volverá a entrenarse esta mañana en el predio Mariano Mangano, donde Medina seguirá ajustando piezas y terminando de definir los detalles para un encuentro que puede empezar a marcar el pulso del semestre albirrojo.

medina habla en conferencia

Luego de la práctica matutina en el Country, el entrenador albirrojo, Alexander Medina hablará en conferencia de prensa, en la previa al partido de Libertadores.