Piero Maza el árbitro para recibir a Flamengo

Piero Maza se vuelve a cruzar en el camino de Estudiantes y Flamengo, ya que en el partido que los tendrá como protagonistas pasado mañana, el chileno impartirá justicia en el Estadio UNO. A favor del Pincha, siempre que árbitro de 41 años lo dirigió, se hizo del triunfo.

Como sucedió en el partido de revancha de los cuartos de final de la edición pasada de la Copa Libertadores, Maza volverá a ser el juez de un partido clave con miras a la clasificación en los octavos de final.

En este sentido, el oriundo de Santiago estará acompañado por sus compatriotas: Jose Retamal –asistente 1–, Miguel Rocha –asistente 2–, Diego Flores –cuatro árbitro–, Juan Lara –VAR– y Edson Cisternas –AVAR–.

Por su parte, este será el cuarto partido en el que Piero Maza sea el árbitro principal en un partido de Estudiantes. La primera vez fue en la Copa Sudamericana, donde el Pincha venció 4-0 a Tacuary. La segunda fue en la Copa Libertadores 2025 con otro triunfo pero esta vez por 1-0 frente a Cerro Porteño por los octavos de final. Mientras que por la misma edición, pero en los cuartos de final como ya se mencionó, el trasandino impartió justicia en la victoria estudiantil por 1-0 sobre Flamengo.

De esta manera, Piero Maza vuelve a cruzarse en el camino de Estudiantes y Flamengo, que si bien no trae el mejor recuerdo a los hinchas albirrojos por la última eliminación, hay un dato alentador, las victorias del Pincha bajo su conducción.

FLAMENGO GOLEÓ AL ATL, MINEIRO DE EDUARDO DOMÍNGUEZ

Antes de emprender el viaje rumbo a la Argentina, Flamengo aplastó 4-0 a Atlético Mineiro por la 13 fecha del Brasileirao. Se trata del equipo que ahora tiene como entrenador a Eduardo Domínguez, ex Estudiantes. El Mengao está encendido mientras que el Galo está en zona de descenso. Anoche puso una formación con los habituales titulares.