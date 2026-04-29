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EE UU endurece visas y bloquea el acceso al asilo

EE UU endurece visas y bloquea el acceso al asilo

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29 de Abril de 2026 | 02:44
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El gobierno de Donald Trump endureció aún más su política migratoria con una nueva directiva que podría bloquear, desde el origen, el acceso al asilo. Según reveló The Washington Post, las embajadas y consulados deberán preguntar a los solicitantes de visa si temen regresar a sus países. Si la respuesta es afirmativa, la visa será automáticamente denegada.

La medida surge tras un revés judicial: un tribunal federal de apelaciones declaró ilegal el argumento de una “invasión” en la frontera con México, utilizado por la administración para restringir el ingreso de migrantes.

Ese fallo abría la puerta a retomar solicitudes de asilo, pero la nueva normativa busca cerrar esa vía antes de que los migrantes lleguen al territorio estadounidense.

El cambio fue comunicado mediante un cable diplomático enviado por la oficina del secretario de Estado, Marco Rubio. Allí se instruye a los funcionarios consulares a formular dos preguntas clave: si el solicitante ha sufrido daños en su país y si teme sufrirlos al regresar. Para continuar con el trámite, ambas respuestas deben ser negativas. De lo contrario, el proceso se detiene.

Organizaciones humanitarias advirtieron que esta política podría dejar sin opciones a personas que huyen de persecuciones o violencia.

Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International, afirmó que la medida apunta a “demoler sistemáticamente” los mecanismos de protección disponibles.

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La legislación estadounidense permite solicitar asilo una vez dentro del país, siempre que exista un temor fundado de persecución.

Sin embargo, esta nueva estrategia desplaza el filtro al momento previo, dificultando incluso la posibilidad de iniciar el proceso.

 

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