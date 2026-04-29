Wall Street cae por el arrastre de las tecnológicas, y el crudo vuelve a subir

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La jornada en Wall Street terminó ayer en terreno negativo, arrastrada por una fuerte toma de ganancias en el sector tecnológico. Las dudas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones en inteligencia artificial golpearon especialmente a las grandes compañías del rubro, en la antesala de una semana clave de balances.
El índice Dow Jones retrocedió un leve 0,06%, mientras que el Nasdaq cayó un 0,90%, reflejando el peso de las tecnológicas. En tanto, el S&P 500 perdió un 0,49%.
El detonante fue un informe que señala que OpenAI no habría alcanzado sus propios objetivos de crecimiento, reavivando temores sobre la sostenibilidad del gasto en IA.
El impacto se sintió en toda la cadena: Nvidia cedió 1,63%, AMD cayó 3,41% y Broadcom perdió 4,39%. También retrocedieron socios del ecosistema de nube como Oracle y CoreWeave. Analistas señalaron que, tras meses de subas aceleradas, cualquier señal negativa sirve como excusa para realizar ganancias.
La cautela domina el mercado a la espera de resultados de gigantes como Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta y Apple.
En paralelo, el petróleo subió con fuerza por la tensión en Medio Oriente. El precio del barril Brent para entrega en junio cerró en 111,26 dólares (+2,80%), mientras el WTI, para entrega en el mismo mes, alcanzó los 99,93 dólares (+3,69%), rozando los 100.
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