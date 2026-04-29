Google apuesta fuerte y acelera el salto de India como potencia en IA

Con una inversión histórica de Google por 15.000 millones de dólares, India dio un salto decisivo para posicionarse como una potencia global en inteligencia artificial. El gigante tecnológico inició la construcción de su mayor hub de IA fuera de Estados Unidos en la ciudad de Visakhapatnam, conocida como Vizag, un enclave estratégico que promete transformar el mapa digital del país.

El proyecto contempla el desarrollo de un vasto campus de centros de datos con capacidad de cálculo a escala de gigavatios, diseñado para responder a la creciente demanda energética y tecnológica que exige la inteligencia artificial. “Hoy marca el primer paso concreto del mayor compromiso de Google con el futuro digital de India”, aseguró Bikash Koley, vicepresidente de infraestructuras globales de la compañía, durante la ceremonia inaugural. Según explicó, el complejo permitirá impulsar servicios clave como Gemini y el motor de búsqueda, pilares del ecosistema digital de la firma.

CONTEXTO DE FUERTE EXPANSIÓN

La iniciativa no surge en aislamiento. Se inscribe en un contexto de fuerte expansión tecnológica en India, donde otros conglomerados como Reliance Industries y Brookfield también avanzan con inversiones multimillonarias en infraestructura digital. Este entramado consolida al país asiático como uno de los nuevos epicentros de la revolución tecnológica.

Uno de los aspectos más estratégicos del proyecto es la conectividad. Vizag será convertido en un nodo clave de cables submarinos que enlazarán India con Singapur, Sudáfrica y Australia. Esta red permitirá diversificar los puntos de acceso, tradicionalmente concentrados en Bombay y Chennai, fortaleciendo la resiliencia del sistema y la seguridad económica. Además, nuevas rutas de fibra óptica ampliarán la conexión del país con el resto del mundo, facilitando el flujo de datos a gran escala.

El impulso a la infraestructura responde a una tendencia global: el crecimiento exponencial de los centros de datos, impulsado por la necesidad de almacenar volúmenes masivos de información y entrenar sistemas de inteligencia artificial cada vez más complejos. Estas tecnologías demandan enormes recursos energéticos y capacidades de procesamiento, lo que convierte a proyectos como el de Google en piezas clave para sostener la próxima ola de innovación.

Desde el gobierno regional, el entusiasmo es evidente. Las autoridades de Andhra Pradesh destacaron que el proyecto permitirá construir uno de los polos de inteligencia artificial más atractivos del mundo, con impacto directo en el empleo, la inversión extranjera y el desarrollo tecnológico local.