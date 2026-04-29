Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LINAJE COMPARTIDO EN PLENA VISITA DE ESTADO

Trump quiere ser rey: “Amaría vivir en Buckingham”

Un informe genealógico reveló un ancestro común con Carlos III de Inglaterra: serían primos en 15° grado; el dato surgió antes del encuentro oficial en Washington

Trump quiere ser rey: “Amaría vivir en Buckingham”

Trump y su esposa Melania junto al rey Carlos III y la reina Camilla, en el jardín sur de la Casa Blanca / AFP

29 de Abril de 2026 | 02:48
Edición impresa

La escena parecía salida de una novela de historia alternativa: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeando con convertirse en rey tras descubrir un remoto parentesco con Carlos III. “¡Siempre quise vivir en Buckingham!”, escribió con entusiasmo en su red Truth Social, apenas horas antes de recibir al monarca británico en la Casa Blanca.

Detrás del comentario, mitad humor, mitad fascinación, se esconde una historia genealógica que conecta a ambos líderes a través de más de cinco siglos y que volvió a poner bajo la lupa los lazos invisibles entre política, linaje y poder.

Según una investigación difundida por el Daily Mail, Trump y Carlos III compartirían un ancestro común: John Stuart, descendiente directo del rey Jacobo II de Escocia. Este linaje ubica a ambos como primos en decimoquinto grado, separados por unas 16 generaciones.

Melania Trump y la reina Camilla durante un evento cultural en el Pabellón de Tenis de la Casa Blanca / AP

CONEXIÓN LEJANA PERO NO INUSUAL

En términos genealógicos, se trata de una conexión lejana, pero no inusual en familias con raíces europeas profundas. La línea que conecta al presidente estadounidense pasa por su madre, Mary Anne MacLeod, una inmigrante escocesa que llegó a Estados Unidos en 1930 y que mantuvo vivas ciertas tradiciones de su tierra natal, transmitiendo a su hijo no solo un apellido cargado de historia, sino también un vínculo inesperado con la realeza británica.

LE PUEDE INTERESAR

Acusan a EE UU de acuñar monedas con oro ilegal

LE PUEDE INTERESAR

Carlos III apela a la alianza histórica ante un mundo en crisis

La revelación se conoció en la antesala de la visita de Estado del monarca, un evento cargado de simbolismo y también de tensiones políticas. Trump y su esposa, Melania, recibieron a Carlos III y a la reina Camilla con una ceremonia en el Jardín Sur de la Casa Blanca, bajo un cielo gris y lloviznoso que el propio presidente describió con ironía como “un hermoso día británico”. Hubo desfile militar, interpretación de himnos y un despliegue protocolar pensado para resaltar la histórica alianza entre ambos países.

El lunes, en un gesto más distendido, los mandatarios compartieron el tradicional té y recorrieron la renovada colmena instalada en los jardines presidenciales, una iniciativa vinculada a la promoción de la biodiversidad.

En el Despacho Oval, el encuentro de ayer fue a puertas cerradas y buscó evitar sobresaltos diplomáticos. Al término de la reunión, Trump aseguró que fue “muy buena” y calificó al monarca como una “persona fantástica”. Carlos III, por su parte, mantuvo su tono habitual, medido y diplomático, enfocado en subrayar la cooperación bilateral.

La visita incluyó además una intervención del rey ante el Congreso estadounidense, en el marco de las conmemoraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, un aniversario que aporta una capa adicional de simbolismo a la presencia de la corona británica en Washington.

Sin embargo, detrás de las sonrisas y los gestos de cortesía, persisten fricciones. Las relaciones entre Washington y Londres atraviesan un momento delicado, con críticas del presidente estadounidense al primer ministro Keir Starmer por su postura frente a conflictos internacionales y su nivel de apoyo a iniciativas militares lideradas por Estados Unidos.

A esto se suman versiones sobre posibles revisiones en la política exterior estadounidense respecto de territorios en disputa, lo que añade tensión al vínculo bilateral.

LLAMATIVAS COINCIDENCIAS

Más allá de la política, el parentesco revelado alimenta una narrativa cargada de coincidencias. Trump y Carlos III no solo comparten raíces escocesas, sino también una llamativa exposición a situaciones de riesgo. El presidente estadounidense ha sobrevivido a varios intentos de asesinato recientes, incluyendo episodios en actos públicos y eventos oficiales.

El monarca británico, cuando aún era príncipe, también vivió un episodio similar en 1994, cuando un atacante disparó balas de fogueo durante un discurso en Australia. En ambos casos, la reacción fue de notable calma, un rasgo que algunos observadores no dudaron en señalar como otra curiosa similitud entre estos lejanos parientes.

La fascinación de Trump por la realeza, lejos de ser nueva, se vio reforzada por este hallazgo. Propietario de campos de golf en Escocia y visitante frecuente del Reino Unido, el mandatario ha cultivado durante años una imagen cercana al lujo y a los símbolos tradicionales de poder.

Su comentario sobre mudarse al Palacio de Buckingham, aunque claramente humorístico, refleja esa atracción persistente por la pompa monárquica.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

VIDEO. Cierra una casa de música con dos décadas de historia en el Centro

El fenómeno de los anuncios de tiros ahora llegó a la Universidad

Relevan 455 locales vacíos: se va el comercio, los alquileres no bajan

Revuelo en Italia con una directora musical

El Pincha se juega mucho en una noche de Copa

Pullaro mete un pie en la interna del radicalismo

Gimnasia espera rival en octavos: ¿Habrá clásico?

Manos vacías: Boca, con uno menos, perdió con Cruzeiro
Últimas noticias de El Mundo

Acusan a EE UU de acuñar monedas con oro ilegal

Carlos III apela a la alianza histórica ante un mundo en crisis

Google apuesta fuerte y acelera el salto de India como potencia en IA

EE UU endurece visas y bloquea el acceso al asilo
Policiales
El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona
Cruce de llamadas, lo que se viene en la causa de la “pyme tumbera”
El entrenador acusado de abuso designó abogados
Estaba solo y quedó dos horas como rehén dentro de su propia vivienda
“Es muy difícil estar acá declarando de vuelta”, sostuvo Verónica Ojeda
Deportes
El Pincha se juega mucho en una noche de Copa
Estudiantes y el recuerdo fresco del Fla
Gimnasia espera rival en octavos: ¿Habrá clásico?
Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
La Liga definió la disputa de la fecha y Juan Pafundi dirigirá en el Bosque
Información General
Violencia laboral: La Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo
Deterioro de la Ruta 50: reclaman obras urgentes y advierten por riesgos para los conductores
VIDEO. Sorpresa en el cielo de Buenos Aires por la caída de un bólido: "bola de fuego"
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla