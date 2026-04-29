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El Mundo |DISCURSO ANTE EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS

Carlos III apela a la alianza histórica ante un mundo en crisis

Carlos III apela a la alianza histórica ante un mundo en crisis

Carlos III en el Congreso

29 de Abril de 2026 | 02:47
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En un contexto de tensiones políticas y desafíos globales, Carlos III destacó la fortaleza del vínculo entre Estados Unidos y Reino Unido durante su discurso ante el Congreso en Washington. “Nuestros destinos han estado entrelazados”, afirmó el monarca, al conmemorar el 250° aniversario de la independencia estadounidense y agradecer al pueblo norteamericano en “tiempos de gran incertidumbre”.

El rey se convirtió en el segundo soberano británico en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso, siguiendo los pasos de su madre, Isabel II, quien lo hizo en 1991. Al igual que entonces, el eje del mensaje fue la historia compartida y los valores comunes, aunque en un escenario mucho más complejo, marcado por conflictos internacionales y roces diplomáticas. Durante su intervención, Carlos hizo un llamado a no “descansar en logros pasados” y subrayó la necesidad de mantener una “determinación inquebrantable” frente a desafíos como la guerra en Irán y el apoyo a Ucrania. También elogió la alianza de la OTAN, en momentos en que el presidente Donald Trump ha cuestionado el rol del bloque.

El discurso se produjo tras una jornada de alto contenido simbólico que incluyó una ceremonia en la Casa Blanca y una reunión privada en el Despacho Oval. Trump calificó el encuentro como “muy bueno” y describió al monarca como una “persona fantástica”, pese a las tensiones con el primer ministro británico Keir Starmer por temas de política internacional.

Carlos también condenó la violencia política tras el reciente intento de ataque contra Trump, afirmando que “estos actos nunca tendrán éxito”. Sin confrontar directamente, dejó entrever diferencias en asuntos globales, apelando a la cooperación y al respeto mutuo.

 

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