La Liga definió la disputa de la fecha y Juan Pafundi dirigirá en el Bosque

La Liga Profesional definió la disputa de la novena fecha (última de la fase regular) y Juan Pafundi será el árbitro del partido del domingo en el Bosque. Estará acompañado por Adrián Delbarba y Lucas Ripoli como asistentes, Wenceslao Meneses como Cuarto árbitro, mientras que en el VAR: estará Nicolás Lamolina asistido por Sebastián Habib.

A pesar de que los equipos que compiten juegan a la misma hora, la decisión de las autoridades fue que Barracas reciba a Banfield en el inicio de la fecha. Algo similar sucede con Defensa e Instituto, pero cabe la chance de que jueguen el lunes ya eliminados.

El resto de la fecha comenzará el sábado 2 de mayo con el partido que disputarán por la Zona B desde las 14.00 Barracas Central-Banfield (dirige Darío Herrera). Por la Zona A, desde las 14.30 jugarán Lanús -Deportivo Riestra (Sebastián Martínez), a las 16.15 Central Córdoba – Boca (Nazareno Arasa), a las 18.45 San Lorenzo-Independiente (Pablo Dóvalo), desde las 18.45 Unión-Talleres (Sebastián Zunino) y a las 21.15 Platense- Estudiantes. Maximiliano Ramírez será el árbitro con Pablo Acevedo y Federico Lapalma como asistentes, Nicolás Mastroieni será el Cuarto árbitro y en el VAR estará Hector Paletta con la colaboración de Lucas Comesaña.

El domingo 3 se jugará el grueso de la Zona B. A las 13.30 se enfrenatrán Aldosivi-Ind. Rivadavia (Pablo Echavarría); mientras que -a la misma hora del partido de Gimnasia ante el Bicho- jugarán Rosario Central-Tigre (Hernán Mastrángelo), Racing-Huracán (Leandro Rey Hilfer) y Belgrano – Sarmiento (Zona B) (Andrés Gariano). Para cerrar el domingo, desde las 18.30 River recibirá a Atlético Tucumán con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El lunes 4 se cerrará la fase regular con los encuentros entre Gimnasia de Mendoza-Defensa y Justicia, que jugarán desde las 17.00 con Bruno Amiconi como juez principal; a las 19.15 jugarán en Liniers Vélez-Newell’s (dirige Luis Lobo Medina) y a las 21.30 finalizarán la fecha el interzonal Estudiantes (Río Cuarto)-Instituto (Andrés Merlos).