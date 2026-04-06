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Política y Economía |En medio de las internas

El Presidente reúne a su Gabinete para intentar dar vuelta la página

6 de Abril de 2026 | 03:01
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El presidente Javier Milei reunirá hoy en Casa Rosada a los principales funcionarios para exhibir cohesión interna en medio del tembladeral por el caso de las irregularidades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que hace semanas le quitó la iniciativa política al Gobierno.

La reunión de Gabinete será a las 12 del mediodía, con la presencia de todos los ministros y del propio Adorni, a quien el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le renovaron su apoyo, aunque sin lograr que los escándalos en torno al funcionario salgan de la agenda mediática.

Luego de los golpes que recibió el Ejecutivo por este tema, la plana mayor libertaria buscará nuevamente dejar atrás el episodio y ordenar el frente interno, definiendo los próximos pasos, sobre todo legislativos. En ese marco, el oficialismo organizó a una hiperactividad en el Congreso para esta semana, donde se tratarán varios temas para retomar el control de la agenda.

El Gobierno lo vino intentando en los últimos días, pero chocó con la aparición de nuevos datos sobre las polémicas en las que se vio envuelto Adorni no cesan y complican los planes del oficialismo.

El ministro coordinador estuvo el miércoles reunido en Olivos con Milei, quien le ratificó su apoyo, y al día siguiente el exvocero flanqueó al Presidente en el acto por los caídos de Malvinas.

La ultima reunión de Gabinete había sido el 24 de marzo, en medio del debate puertas adentro del oficialismo sobre si se debe seguir manteniendo al jefe de Gabinete en su·cargo.

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La interna

Mientras el Gobierno se esfuerza todo el tiempo en ratificar una y otra vez al jefe de Gabinete, envuelto en causas judiciales que todavía no tienen conclusión, la interna volvió a tomar temperatura. Y se plasma en acciones y terrenos concretos, totalmente a la vista.

Karina Milei, por un lado, en tándem con Martín y Eduardo “Lule” Menem, y Santiago Caputo por otro, juegan sus fichas sin coordinación en medio del escándalo que atraviesa el ministro coordinador. Y tienen pocas coincidencias.

La disputa interna tuvo diferentes momentos en las últimas semanas. Con la aparición del video de Adorni con su amigo Marcelo Grandio caminando en una pista de aterrizaje de San Fernando, que vio la luz la segunda semana de marzo, el karinismo se dedicó a motorizar que hubo una filtración de parte del asesor.

Que fue una especie de “venganza” por la decisión de la secretaria general de la presidencia de desplazar su influencia del ministerio de Justicia gracias a la salida de Sebastián Amerio, un hombre del consultor, y el arribo de Juan Bautista Mahiques. Esa versión fue rechazada de plano por fuentes libertarias, que señalaron que el video salió de las entrañas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que depende del Ministerio de Seguridad al mando de Alejandra Monteoliva. Todavía hay quienes se preguntan por qué Patricia Bullrich, quien manejó el área, no logró depurar la PSA de “influencia kirchnerista”.

Por cierto, en el Senado también abonaron la idea de que detrás de la filtración del video estuvo la mano del asesor presidencial.

Luego de ese terremoto, las partes confluyeron en sostener a Adorni. Karina Milei por considerarlo un hombre propio, probo.

Pero por sobre todo muy leal. Hasta hoy es la principal sostén del funcionario junto con su hermano. Caputo y los suyos también valoran al jefe de Gabinete y se encargan de mostrarlo en todos los ámbitos que pueden.

El papel de los Menem

Para el hombre que integra el triangulo de hierro, el exvocero fue un dique de contención para las aspiraciones de los Menem.

En Casa Rosada circula el rumor de que los riojanos pretendían lugares en la jefatura de Gabinete y Adorni les dijo que no de manera “amable”.

A su vez, existe la intuición en el asesor de que algún Menem podría recalar en el ministerio de coordinación si el cuestionado funcionario se va. Lo que significaría un verdadero problema para él.

No obstante, y más allá de la determinación de respaldar al funcionario en la mira mediática, aparecen voces en La Libertad Avanza que indican que hay divergencias entre Caputo y Mahiques por los nombres de jueces y fiscales que aparecieron en los pliegos que presentó el jefe de la cartera judicial para comenzar a cubrir las vacantes en los juzgados federales.

A este punto se le debe añadir que en el ámbito del Congreso también vieron la luz ciertas divergencias.

El método de consenso y la estrategia que utilizaron los bandos para conseguir la sanción de una nueva ley de Financiamiento Universitario, con una decisión judicial contraria a la gestión Milei, desataron un nuevo pase de facturas puertas adentro. Un enfrentamiento que promete contar con varios capítulos por delante.

Hay voces en LLA que alertaron que sectores del oficialismo con la venia de Karina Milei solamente apostaron a obtener un fallo favorable en la Justicia, gracias a la muñeca de Mahiques, que evitara la necesidad de sostener un acuerdo legislativo en marcha por una nueva normativa.

Aunque fundamentalmente, se trató de eludir que el Gobierno aplique la ley de financiamiento universitario, algo que finalmente no sucedió por disposición de la Cámara Contencioso Administrativo Federal la semana pasada.

 

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