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El Mundo |JORNADA SIN GRANDES SOBRESALTOS

La bolsa de Nueva York, al alza pero con cautela ante una posible escalada

Los inversores siguen de cerca el pulso geopolítico y el crudo elevado. Crece la incertidumbre global por un posible giro del conflicto

La bolsa de Nueva York, al alza pero con cautela ante una posible escalada
7 de Abril de 2026 | 01:49
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Wall Street cerró ayer con ligeras subas, en una jornada marcada por la cautela de los inversores ante el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó a Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. El Dow Jones Industrial avanzó un 0,36 % y sumó 165 puntos, hasta las 46.669 unidades, mientras que el S&P 500 ganó un 0,44 %, hasta los 6.611 enteros, y el Nasdaq Composite subió un 0,54 %, hasta los 21.996 puntos.

La sesión transcurrió sin grandes sobresaltos, pero con el mercado pendiente de la cuenta regresiva fijada por Trump, quien advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo antes del plazo establecido que vence hoy, ordenará ataques contra infraestructura clave iraní. El propio mandatario señaló que ve señales de negociación “de buena fe”, aunque consideró que la propuesta de Teherán aún “no es suficientemente buena”.

El conflicto, que amenaza con interrumpir el tránsito por Ormuz -ruta por la que circula cerca de un quinto del petróleo mundial-, mantiene en vilo a los mercados energéticos.

EL CRUDO, PARA ARRIBA

El crudo intermedio de Texas (WTI) cerró con una suba moderada del 0,78 %, en 112,41 dólares el barril, tras haber superado momentáneamente los 114 dólares durante la jornada. La volatilidad refleja la tensión entre el riesgo geopolítico y la expectativa de un posible acuerdo temporal.

En paralelo, el Brent del Mar del Norte se movió en niveles similares, consolidando precios elevados que presionan sobre la inflación global.

En otros mercados, los activos refugio mostraron movimientos acotados: el oro avanzó un leve 0,03 %, hasta los 4.681 dólares la onza, mientras que la plata ganó un 0,22 %. La moderación en estos activos sugiere que los inversores aún no descartan una salida diplomática.

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Las bolsas europeas acompañaron el tono positivo, aunque con avances moderados. Plazas como Fráncfort, París y Londres cerraron con subas cercanas al 0,3 %, impulsadas por el buen desempeño de los sectores energético y financiero, beneficiados por los altos precios del crudo. Sin embargo, el mercado del continente también operó con prudencia ante el riesgo de que una escalada afecte el suministro energético y complique la recuperación económica.

En Asia, la jornada previa dejó resultados mixtos. Tokio cerró con ligeras ganancias, apoyado en compañías exportadoras favorecidas por un yen más débil, mientras que Shanghái y Hong Kong registraron movimientos dispares en un contexto de cautela inversora. La región sigue de cerca la evolución del conflicto, consciente del impacto que un shock energético podría tener sobre las cadenas de suministro y el crecimiento.

A nivel macroeconómico, los analistas advierten que un petróleo sostenidamente por encima de los 100 dólares podría reavivar presiones inflacionarias justo cuando varios bancos centrales evaluaban relajar sus políticas monetarias. Además, el encarecimiento del transporte marítimo y de los seguros en zonas de conflicto ya comienza a trasladarse a los costos globales.

 

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